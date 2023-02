Jensen åpner for å se på backlån

Marbella — Da laget møtte Godset på La Quinta torsdag startet stopperen Djibril Diop i posisjonen. Det holdt i 32 minutter før en strekkføling i låret satte en stopper. Yann-Erik de Lanlay måtte i stedet dras ned i banen for å vikariere. Denne vinteren har Herman Haugen vært førstevalget i rollen, men også han har vært utilgjengelig i Marbella.

Med det normale førstevalget Sondre Bjørshol ute på relativt ubestemt tid vil også høyre back være et problem videre.

– Vi har ikke satt noen dato for når han skal være klar, sier fysisk trener Halvard Øen Grova til RA.

Det som sier seg selv er at Bjørshol må ha en oppkjøring med ball og fotball. Det holder ikke bare å løpe. Seriestart kan han nok se langt etter realistisk sett.

– Vi har ikke hatt høyreback på en uke, sier trener Morten Jensen.

Når Viking møter RBK i cupen er i tillegg Haugen utestengt for gule kort i fjor.

Det sier seg selv at posisjonen akkurat nå byr på den kanskje aller største utfordringen i Viking og treneren er ikke redd for å erkjenne at noe kanskje må skje når spørsmålet kommer.

Åpner for lån

– Kan det bli aktuelt å benytte seg av mulighetene for å låne inn noen i posisjonen?

– Det er ikke lett på den backen. Med Sondre Bjørshol har det tatt lengre tid enn vi så for oss. Kanskje vi må se på det du nevner. Jeg vil ikke utelukke det. Vi må kikke litt i eget akademi også, men spilleren vi brukte der tidligere i vinter, Ingimar Torbjørnsson Støle, har dratt til Island, sier Jensen.

Skal Viking eventuelt låne inn en spiller bør vedkommende være norsk på grunn av full utlendingskvote. Dersom klubben finner en ung nordmann i tillegg kan lån gjøres veldig kortsiktige på grunn av regelverket til NFF. Dette skal sikre de yngste spilletid og Viking hadde selv stor suksess med å låne ut Sebastian Sebulonsen til Mjøndalen i henhold til ordningen. Da skadene kom kalte Viking ham raskt tilbake, mens spilleren hadde fått viktig erfaring.

Når det er sagt er det ikke bare høyre back Viking har mangler før møtet med LSK søndag. Fem mann røk ut i løpet av 24 timer med skader og sykdom torsdag. Av disse er Niklas Sandberg nå ute for resten av turen.

Må skru sammen ny plan

Jensen varslet fredag at trenerteamet måtte ha et møte for å prøve å skru sammen en ny plan til de siste to kampene i Spania.

– Er du bekymret over situasjonen? Det var nå dere skulle skru sammen et førstelag og trene på det offensive?

– Nei. Ikke bekymret, men en trener ønsker selvsagt å ha flest mulig spillere tilgjengelig. Fotball er spill og motspill. Det er vanskelig å øve med sju på banen, erkjenner Jensen.

Treneren har også tidligere pekt på behovet for å se på nok en spiss inn. Da RA spurte om det nylig var svaret følgende:

– Vi har mistet to og fått inn én.

