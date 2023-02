Viking imponerte mot FCK

Algarve — Et FC København, som kanskje manglet tre-fire faste spillere, kom klart best i gang under flomlyset i Lagoa og eide nærmest ballen den første halvtimen. Laget produserte også et par gode muligheter – hvor et stolpeskudd var det nærmeste FCK kom i den perioden. Arild Østbø ble også tvunget i aksjon ved et par anledninger.

Vikings første reelle farlighet kom etter 34 minutter da en ganske frisk Sander Svendsen prøvde seg fra skrått hold. Skuddet ble fistet til corner.

Etter det kom Viking litt mer med i spillet og laget så ikke så verst ut de siste minuttene før pause.

Etter hvilen fortsatte Viking med å våge litt mer med ballen. Markus Solbakken hadde også et OK forsøk fra distanse. Så skrudde FCK opp presshøyden noe og kom til et par halvfarligheter – hvor den ene strøk tverrliggeren til Arild Østbø etter å ha skiftet retning.

Viking lå stort sett lavt omgangen gjennom, men var farlige på overganger. De hadde også et farlig frispark ved Niklas Sandberg med et kvarter igjen.

Med fem minutter igjen å spille hadde Simen Kvia-Egeskog en meget god mulighet til å sette 1–0 fra kloss hold, men skuddet ble blokkert i siste øyeblikk.

Alt i alt var dette en solid og strukturert god forestilling fra Viking.

Kampen ble til slutt avgjort på straffespark – som er reglene ved uavgjort i The Atlantic Cup. Der vant Viking etter at keeper Arild Østbø sikkert satte inn det avgjørende straffesparket.

NB! Vikings kaptein Zlatko Tripic var ikke med. Han måtte haste hjem til Norge på grunn av familiære årsaker i forkant av kampen.

Saken oppdateres...

---

FAKTA

Fotball, The Atlantic Cup

FC København – Viking 0-0 (0–0) (Viking vant 6-5 etter straffer)

Estadio Municipal da Bela Vista, Lagoa, 75 tilskuere

FCK (4-3-3): Kalle Johansson – Kevin Diks (Peter Ankersen i 13 min.), Denis Vavro, Valdemar Lund, Christian Sørensen (Elias Jellert i 30 min) – Viktor Claesson (Marko Stamenic i 13 min.), Rasmus Falk (William Clem i 23 min.), Lukas Lerager (Isak Johannesson i 13 min.)- Roony Bardghji, Jordan Larsson, Mohamed Daramy.

Viking (4-3-3): Arild Østbø – Herman Haugen, David Brekalo, Djibril Diop, Jost Urbancic (Shayne Pattynama i 11 min.) – Yann-Erik de Lanlay (Kristoffer Løkberg i 25 min.), Markus Solbakken, Harald Nilsen Tangen (Lars Erik Sødal i 11 min.)- Sander Svendsen (Niklas Sandberg i 25 min.), Nicholas D’Agostino (Kevin Kabran i 30 minutter), Edvin Austbø (Simen Kvia-Egeskog i 11 min.).

Gule kort: Kalle Johansson, FCK.

Dommer: Joao Afonso, Portugal.

---