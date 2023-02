Solbakken: – Bryr oss ikke om at han er 30

Algarve — Landslagssjefen har tatt seg en liten rundtur sørover for å se på de norske spillerne som kan være aktuelle for A-landslaget. Han har vært innom både San Sebastian og Lisboa. Samtidig hjelper han også U21-sjef Leif Gunnar Smerud med å ha et lite blikk på de yngre spillerne – som Viking-gjengen i Brøndby. Derfor var det nå naturlig med en tur til Algarve.

Solbakken forteller samtidig til RA at han faktisk har en mann i kikkerten til sitt eget landslag også. Det er ikke slik at det er helt dødt fordi Veton Berisha er borte.

– Hvis Zlatko Tripic kommer seg i en sånn form som han var før skaden kom i fjor, er han fort aktuell for troppen. I starten av sesongen i fjor var han både god defensivt og gjorde smarte valg offensivt. Fysikken hans var ikke like bra etter skaden og da var ikke valgene like gode. Han datt sammen med resten av laget, sier Solbakken til RA. Fram til 17. mai var han helt i vannskorpen i landslagsdiskusjonen.

Fornøyd Tripic

Landslagssjefen mener Tripic fortsatt har såpass spennende kvaliteter at alderen ikke er noe hinder.

– Jeg bryr meg ikke om at Tripic er 30. Kanter som kan utfordre, og som har kvaliteter som ham, de er aktuelle. Men da må han samtidig opp noen hakk nå, sier Solbakken.

Landslagstreneren mener at en Tripic i dårligere form gjorde en del mindre smarte valg både med og uten ball utover sesongen i fjor. Kanskje ville han ta for mye ansvar. Kanskje handlet det om fysikken. Det som uansett er sikkert er at døren er åpen om han får orden på det.

Akkurat den beskjeden får Zlatko Tripic til å lyse opp når RA konfronterer ham med det. Han peker på at Norge kanskje har det beste landslaget i moderne tid. Det er ikke selvsagt at man skal bli vurdert som en spiller over 30 i Eliteserien.

– Dette var utrolig fine ord og utrolig motiverende å høre! Jeg er ydmyk overfor det Ståle sier og tar det med meg videre, sier Tripic til RA.

Zlatko Tripic terper dødballer før møtet mot FCK i Algarve tirsdag. (Espen Iversen)

Han er sikker på at han skal kunne ha masse å bidra med om han finner tilbake. Det mener han at han er godt på vei til fysisk. Nå handler det bare om å få kamper under beltet. Helst i et lag som fungerer.

Årets kapteinsteam utnevnt

Når Viking løper ut på Estadio Bela Vista for å møte FC København tirsdag kveld er det med Tripic som kaptein. Trenerne bestemte mandag at han fortsetter med bindet og at Kristoffer Løkberg også skal være en del av kapteinsteamet. Spillerne valgte inn de andre tre. Det ble David Brekalo, Viljar Vevatne og Markus Solbakken.

For Tripic er det ikke ubetydelig å være kaptein i Viking. Det setter han raskt to streker under.

– Det betyr faktisk utrolig mye for meg. Å være kaptein i en så stor og fin klubb som Viking er en ære. Det betyr noe. Det er en tillit jeg setter pris på og som jeg vokser på. Så skal jeg gå foran som et så godt eksempel som mulig for de andre, lover han.

Det kan behøves tirsdag. Motstanderen er omtrent så tøff som man kan få det i Skandinavia. FC København er nok den aller største klubben som finnes.

– Et fantastisk lag. Det er glimrende å kunne teste oss mot en slik motstander. Så har vi ofte vist oss gode mot gode lag. Det så vi sist mot Bodø/Glimt også, sier Tripic.

Han trives godt med måten Viking har framstått på i vinter og mener at trygghet og selvtillit er på vei tilbake.

– Alle har samme forståelse av hva som skal til nå, sier han.

Viking stiller etter planen med følgende lag tirsdag (4-3-3): Arild Østbø – Herman Haugen, David Brekalo, Djibril Diop, Jost Urbancic – Harald Nilsen Tangen, Markus Solbakken, Yann-Erik de Lanlay – Sander Svendsen, Nicolas D’Agostino og Zlatko Tripic.

At Østbø velges fra start i mål vil sikkert overraske noen, men trener Morten Jensen mener det er helt logisk.

– Nå har Patrik Gunnarsson stått noen kamper og Arild har faktisk vært knallgod på trening, slår Jensen fast.

Han ser for seg et oppgjør hvor Viking får ha mindre ball enn normalt. Det har de alt fått øvd på én gang mot Glimt i vinter.

– FCK har kanskje enda bedre spillere individuelt sett enn Bodø/Glimt. Skandinavias beste stall. Så er kanskje Glimt hakket bedre kollektivt. Vi ser fram til dette, avslutter Jensen.

