Veton Berisha tilbake til Norge

Dette skriver Nettavisen lørdag kveld. Egersunderen er dermed tilbake til Eliteserien bare et halvt år etter at Viking solgte ham til Stockholm-laget Hammarby.

Etter det Nettavisen erfarer har Molde og Hammarby kommet til enighet om en avtale for Berisha, etter at den norske seriemesteren la inn et nytt bud nylig. Ifølge samme avis var de to klubbene i dialog om overgangen før nyttår. Da nektet Hammarby for at det var hold i ryktene.

Ifølge Nettavisen har Berisha en god stud ønsket overgang til seriemesteren. Moldes budsjett vokste kraftig etter at David Datro Fofana (19) ble solgt til Chelsea for 130 millioner kroner.

– Klubbene har nå en enighet om rammene for en overgang verdt godt over 35 millioner norske kroner og Berisha kan offisielt forhandle med Molde om de personlige betingelsene. Disse er ikke ventet å bli et problem, skriver Nettavisen.

Veton Berisha har ikke hatt suksess i sin svenske klubb. Oppholdet i Hammarby har ikke vært noen gedigen suksess for Berisha. Spissen scoret fire mål på sine fem første kamper. Deretter var det tørke i de ni siste seriekampene.

– Han har vært en flopp. Absolutt, konstaterer Expressen-journalist Noa Bachner overfor Nettavisen.

– De investerte tungt i ham som en ny nummer ni. Tanken var at han skulle bære lasset og bidra til gull.

I Sverige har Expressen og Aftonbladet også meldt at klubbene ble enige lørdag kveld.

Salget av Veton Berisha ble dårlig mottatt av Viking-fansen, og først i helgen greide klubben å hente en erstatter som kan gå inn på spissplass. Australske Nick D’Agostino kom til Stavanger fra Melbourne lørdag og bare en medisinsk test gjenstår før signering.





