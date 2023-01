Viking-spissen på plass: - Har studert norsk fotball

Lørdag ettermiddag, en time forsinket og uten den siste kofferten, landet Vikings nye spiss på Sola. Etter å ha hilst på sportssjef Erik Nevland i ankomsthallen – og ordnet papirarbeidet for å få tilsendt resten av bagasjen, tok han seg tid til å slå av en prat med RA.

– Jeg er glad for å være i Stavanger, Norge og Europa. Jeg har snakket mye med Erik (Nevland) og trenerne. De har vist stor interesse for meg. Det avgjørende var den store interessen de har vist. Det er gøy å føle seg ønsket. At noen tror på meg. Det er viktig for en fotballspiller, sier Nick D’Agostino.

Naturligvis har han også snakket med landsmann og nå lagkamerat, Gianni Stensness.

– Gianni har fortalte mye bra om klubben, men han trengte ikke overbevise meg. Viking er perfekt for meg, sier D’Agostino.

– Har studert norske forsvarere

Spissen vet ikke mye om Norge eller norsk fotball. Han kjenner til australske spillere som har vært i Norge før han. I tillegg har han sett det norske landslaget.

– I det siste har jeg sett mye på video. Jeg har studert norsk fotball. Jeg har sett hvordan forsvarerne spiler og beveger seg. Det er viktig når man skal spille et nytt sted.

Nicholas D'Agostino på plass. (Arne Birkemo)

Nå skal D’Agostino få seg litt søvn, før han møter spillere og resten av klubben.

– Jeg ser fram til å møte mine nye lagkamerater, og folkene i klubben. Jeg kommer fra midt i sesongen i Australia, og til sesongoppkjøring her, men det tror jeg går helt fint. Jeg gleder meg til å score mål. jeg er sulten på å komme i gang.

D’Agostino sier det var interesse for ham fra andre klubber. Viking prøvde å hente ham allerede i sommer.

– Jeg hadde da en veldig god sesong i Australia. Jeg debuterte på landslaget. Det var interesse da. Nå er jeg glad for å være her. Jeg gleder meg til å signerte mandag, sier han.

– Ikke ulik Veton

Sportssjef i Viking, Erik Nevland, er glad for at spissen endelig er på plass. Og det føles ekstra godt at det er nettopp Nick D’Agostino.

– Det er ikke mange spisser som han, sier Nevland.

Viking har fulgt D’Agostino i et år, og prøvde å hente spissen allerede i sommer, men da var han skadet.

– Nick er en hardtarbeidende spiss. Bra fysikk, god fart og gode avslutningsegenskaper. Han er ganske lik Veton Berisha i spillestilen. Jeg har stor tro på at han passer inn hos oss, sier Nevland til RA.

Sportssjefen er ikke redd for å innrømme at det har vært utfordrende å få på plass den viktige spissbrikken.

– Det har jo vært et par nei på veien. Prosessen har dratt ut. Men nå har vi god tid fram til seriestart 12. mars.

D’Agostino er matchfit. Melbourne Victory er midt i sesongen. Nevland tror ikke det byr på store formmessige utfordringer.