Slik går det med det lokale «profflaget»

Det er nå fullt mulig å sette sammen et helt lag med lokale proffer, med bakgrunn fra Viking, om du ser bort fra keeperplass. Med Anders Kristiansen tilbake i Eliteserien er det faktisk den eneste posisjonen hvor det ikke finnes relativt solide alternativer i en eller annen europeisk liga som har spilt i Viking på et eller annet tidspunkt i karrieren.

Den totale verdien på de lokale proffene er ifølge velrenommerte Transfermarkt samlet anslått til 28,75 millioner euro – tett opp mot 300 millioner norske kroner.

Slik går det med de lokale proffene fra RAs dekningsområde:

Kristian Thorstvedt (23)

Ble solgt til Serie A og Sassuolo for over 100 millioner kroner foran denne sesongen fra Genk – noe som også ga Viking gode inntekter. Den offensive midtbanemannen har spilt 15 seriekamper og en cupkamp før VM-pausen. Elleve av disse fra start. Poengfangsten er en scoring og en målgivende pasning. Som for Norge spiller han sjeldent hele kampene. Har vært på banen rundt 60 prosent av minuttene i ny klubb. Thorstvedt kontrakt til sommeren 2027 og Transfermarkt har verdsatt ham til 8,5 millioner euro.

– Det har vært litt opp og ned. Jeg har gått litt inn og ut av laget. Men jeg har nettopp kommet til et nytt land og det tar litt tid før du etablerer deg, sa han til Dagbladet tidligere i høst.

Zymer Bytyqi feirer mål for Kosovo mot Nord-Irland. (Visar Kryeziu/AP)

Zymer Bytyqi (26)

Konyaspor-vingen fra Lura har skapt seg et solid navn i tyrkisk fotball og er helt bankers i laget. Har startet samtlige 14 i serien og står med to assister. Sportslig sett går det også bra denne sesongen for Konyaspor i serien. Klubben ligger på 4. plass og er kun fem poeng bak Fenerbache i tabelltoppen. Verdsatt til fem millioner euro av Transfermarkt. Har nok fått noe mindre søvn enn normalt i høst. Bytyqi ble nylig pappa! Kontrakten hans med klubben går ut til sommeren.

– Det stemmer at den går ut i juni. Jim Solbakken tar seg av det. Jeg holder blikket på fotballen. Så får vi se når det kommer til at jeg må ta et valg, men jeg har det fint her og har funnet meg godt til rette, skriver Bytyqi i en melding til RA.

Valon Berisha (29)

Ble utlånt til Melbourne City FC fra franske Reims i september for sesongen. Midtbanemannen, som har slitt mye med skader de siste årene, har spilt seks kamper i A-League i høst før VM-pausen (startet samtlige). Verdien hans hos Transfermarkt er nå justert ned til 2,5 millioner euro. Den var på 10 millioner på det høyeste for noen år siden.

Veton Berisha jubler for scoring for Hammarby. (Christine Olsson/TT/NTB)

Veton Berisha (28)

Startet som en rakett hos Hammarby etter storovergangen i sommer, men fikk kritikk for manglende leveranse i form av mål ut over i sesongen i pressen. Samtidig ble han tatt i forsvar av egen trener Marti Cifuentes.

– Berisha kommer til å vise at han er den beste angriperen i hele Skandinavia. Hans intelligens og måten han spiller på, er så bra, sa han til Aftonbladet i oktober.

Fasiten i den halve sesongen i Allsvenskan ble 14 kamper og fire mål. Noe seriegull ble det ikke. Det tok Häcken seg av. Har også havnet utenfor troppene til Ståle Solbakken på landslaget den siste tiden. Spilte 77 prosent av mulige minutter for den svenske klubben. Spissen som er blant spillerne med flest sprinter og høyintensitetsløp i Europa verdsettes til to millioner euro av Transfermarkt.

Leicesters Kelechi Iheanacho og Randers lokale midtbanestjerne Lasse Berg Johnsen i duell under en kamp i Europa Conference League. (Rui Vieira/AP)

Lasse Berg Johnsen (23)

Randers-profilen fra Stavanger er fortsatt så bankers som man kan bli. Playmakeren står med 19 kamper i Superliga og cup. Han spilte hvert eneste minutt før VM-pausen. Verdsatt til 1,5 millioner euro av Transfermarkt. Et lite minus er kanskje at han står uten et eneste mål eller assist, men de har det også vært langt mellom etter overgangen til Randers. Det er heller ikke en direkte del av rollen hans i laget. Randers ligger på 6. plass i serien og har den siste av plassene som gir plass i tittelgruppen når serien skal deles i to. Laget hang en stund med i gullkampen, men har sakket til akterut i det siste.

Uansett er det interesse fra større fisk for midtbanemannen fra Stavanger. Han har vært linket til både FCK, Brøndby og Midtjylland. Til Eurosport sa han følgende om interessen i oktober:

– Det er veldig kult å bli lagt merke til, selvfølgelig. Det viser at man har gjort noe riktig, men jeg tenker ikke så mye på det. Jeg har fullt fokus på Randers og stresser ikke. Målet er å komme seg til en topp-5 liga og å spille på landslaget. Drømmen hadde vært å spille i Premier League, for Liverpool.

Birger Melin presses av Viktor Tsyhankov under en kamp i Europa League i oktober. (Adam Nurkiewicz/AP)

Birger Meling (27)

Rennes backen har slitt ganske mye med spilletiden i den franske ligaen så langt. Ni seriekamper er fasiten, men har kun spilt 20 prosent av tilgjengelige minutter. Det har også dratt verdien hans ned fra 7 millioner euro til 6 millioner euro hos Transfermarkt. Har spilt langt flere minutter i Europa League og for landslaget. Her har han klokket inn henholdsvis 418 og 417 minutter. Det redder totalen litt med 276 minutter seriefotball. Likevel er nok ikke situasjonen ideell, men han har samtidig selv pekt på at konkurransesituasjonen er større i en klubb som Rennes enn hva den var i Nimes. Adrien Truffert (21) har nylig debutert for det franske landslaget og er foran i køen i posisjonen. Sportslig går det uansett bra for klubben som ligger på 3. plass i sterke Ligue 1.

– Det er sånn det er i Rennes. Du har dobbel dekning på alle posisjoner, og stort sett både landslagsspillere og u-landslagsspillere, så konkurransen er knallhard, sa Meling til Aftenposten i høst.

Brøndbys Henrik Heggheim i duell med Tino Kadewere fra Lyon. (Mads Claus Rasmussen/AP)

Henrik Heggheim (21)

Brøndby-proffen står kun med to seriekamper i Superligaen denne sesongen. Stopperen fra Eiganes har faktisk spilt mer mesterligakvalifiseringen. Der har han 296 minutter og fire kamper mot 180 minutter i serien. Ble halt av banen som en av syndebukkene etter 39 minutter i det famøse 4-0-tapet i cupen mot Aarhus Fremad fra 2. divisjon i slutten av oktober. Ble etter det satt ut av troppen, sammen med Sebastian Sebulonsen, til påfølgende seriekamp. Har ikke vært inne etter det.

– Det har vært helt fryseboks denne sesongen ja, erkjenner Heggheim overfor RA.

Verdien hans hos Transfermarkt er satt til 1,5 millioner euro.

Det som kan endre situasjonen for spillere som Heggheim, Joe Bell og Sebastian Sebulonsen er at Brøndby svært nylig skiftet trener.

Sebastian Sebulonsen (22)

Backen, som også kan spille på midtbanen, har fått seks kamper i serien for Brøndby etter overgangen fra Viking i sommer. Fem av disse fra start. Har hatt en lårskade, men også han er mer i kulden nå enn han var i starten etter overgangen – og etter cuptapet mot Aarhus. Står oppført med verdi på en million euro hos Transfermarkt.

Birkir Bjarnason (34)

Islendingen fra Sandnes, som har rukket å få 113 landskamper, spiller nå i Adana Demispor i tyrkisk Süper Lig. Spilletiden er likevel litt begrenset i år med totalt seks kamper. Fire av disse er i ligaen og to i cupen. 263 minutter på banen er nok i underkant av hva veteranen liker. Har kontrakt ut 2023-sesongen. Da vil han ha passert 35 år og karrieren drar seg fort mot slutten. Den har likevel vært både god og lukrativ med åtte utenlandske klubber på CV-en. Verdsatt til 600.000 euro av Transfermarkt.

Kristian Novak (24)

Stopperen fra Sandnes forlot Jerv og Eliteserien til fordel for Östersund og Superettan i Sverige i sommer. Der har det blitt 14 seriekamper og fast plass. Laget lå lenge svært utsatt til på tabellen og reddet plassen på nivå to ved å slå Falkenberg 3–1 sammenlagt i playoff. Novak spilte begge kampene. Nedrykk var ikke det eneste spøkelset som truet Ian Burchnalls tidligere klubb. Først 5. desember fikk de lisensen for spill kommende sesong. De økonomiske problemene har vært store over tid. Novak står med en verdi på 100.000 euro hos Transfermarkt.

Samuel Narh (27)

Definitivt den mest ukjente spilleren på denne listen, men han er født og oppvokst i Stavanger og Egersund. Står oppført med én kamp i år for KF Drenica i toppserien i Kosovo ifølge flere kilder.

Spissen Narh, som har det fulle navnet Samuel Nyarko Narh Nii Noye Kodjo, har ghanesisk far og norsk mor. Har tidligere spilt for Askollen, Øygarden, Vidar, Sotra, Bryne, Kvik Halden og på Kypros.

Andre aktuelle:

Av andre ikke-lokale spillere med Viking-bakgrunn er det verdt å merke seg at Joe Bell kun har fått 27 minutter på banen i serien hos Brøndby siden 29. august. Akademiproduktet Julian Ryerson, som er fra Lyngdal, har på sin side spilt 21 kamper for Union Berlin i Bundesliga, Europa League og cupen. Landslagsmannen er stadig mer sentral hos overraskelseslaget. Samúel Fridjónsson, som ble solgt fra Viking i sommer, har 10 kamper for Atromitos i den greske superligaen. Tre av dem er fra start. Han har scoret én gang.

