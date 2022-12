Mange likheter, men også mange millioner i forskjell

Tar du for deg alle spillerne og trenerne som var innom Viking i 2021 er den skattbare snittinntekten 939.170 kroner. Det samme tallet for Sola, inkludert daglig leder, var 301.307.

Så er det viktig å presisere at skattbar inntekt selvsagt ikke gir hele bildet. Det gjenspeiler ikke nødvendigvis lønn fra klubb. Her kan også inntekter fra andre jobber, andre klubber og signeringsbonuser være i spill. Avskrivninger må også tas hensyn til.

Samtidig sier gapet på over 600.000 kroner i skattbar snittinntekt mye om forskjellene både på kjønn og idrett.

Hos de to største stjernene er gapet enda større. Viking-kaptein Zlatko Tripic hadde riktignok lønn fra tyrkiske Göztepe til mai 2021. Han fikk også signeringsbonus fra Viking. Likevel er han den første til å erkjenne det åpenbare:

– Det er to forskjellige verdener, sier han til RA.

Mener endringen har startet

Talismanen fra Lyngdal innser at de store kjønnsforskjellene ikke nødvendigvis rettferdige. Samtidig mener han det er ganske rett fram å forklare hvorfor det har vært slik til nå i praksis. Det er selvsagt total omsetning hos de forskjellige klubbene som avgjør lønnsmulighetene – rettferdig eller ei.

– Dette er et vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke nok om omsetning i idretter som hockey og håndball, men fotball er verdens største idrett. Man kan gjerne like noe annet, men den er mest sett. I Norge har vi konkurransen med vintersport, men internasjonalt er det helt i særklasse, sier Tripic.

Det er noe som skjer. Jeg tror du vil se en stor bedring i kapitalgapet de neste 10–20 årene. Det er på tide. — Zlatko Tripic

Det gjør også fotballen attraktiv for sponsorer og storkapital på et annet nivå. Da blir lønningene høye.

Når mannlige fotballspillere signerer store avtaler tror han ikke kapitalgap mellom idretter og kjønn er hva det blir reflektert mest over. De forholder seg til hva som kommer på bordet der og da.

Hvor rettferdig det er i det store bildet er en annen sak. Selv om mange liker fotball peker Tripic på at håndball også er en veldig stor idrett i Norge.

– Det er ikke nødvendigvis slik at vi er så mye mer interessante. Sola og damehåndball er interessant, men det er noen lenger oppe i systemet som bestemmer lønningene. Omsetningen avgjør til sist. Med under ti millioner i omsetning kan du ikke ha snittlønn som i Viking.

Samtidig ser han at snøballen er i ferd med å rulle. Tripic liker utviklingen man spesielt har sett i kvinnefotballen de siste årene.

– Se på England etter at de begynte å satse! 30.000-40.000 tilskuere på kampene og en helt annen interesse. Jeg tror faktisk allerede at de beste klubbene på damesiden der betaler bedre enn Viking på herresiden. Det er noe som skjer. Jeg tror du vil se en stor bedring i kapitalgapet de neste 10–20 årene. Det er på tide, sier Tripic.

Camilla Herrem tjente greit i 2021, men likevel er hun ikke langt unna snittet i skattbar inntekt hos Viking. Det til tross for at hun er en verdensstjerne med helt andre meritter i sin idrett. (Annika Byrde/NTB)

Camilla Herrem er for øvrig den eneste Sola-spilleren som hadde høyere skattbar inntekt enn snittet i Viking i 2021, men hun jobber også litt som lærer på si.

Herrem har foreløpig ikke svart på RAs henvendelser.

Styrt utvikling

Daglig leder Svein Gaute Hølestøl i Sola skulle mer enn gjerne hatt muligheten for å gi lønninger som i Viking Fotball.

– Da kunne jo spillerne levd av håndballen, slår han fast.

Slik er det ikke. Bare et par av Sola-spillerne kan det – tross suksessen de siste årene. Selv de aller beste er avhengig av landslagsbonuser og andre inntekter for å komme opp i en grei årslønn.

– Det er store kontraster mellom idrettene og mellom gutter og jenter. Fotballen kan sikkert peke på TV-inntektene sine, men det er også synd at det er så stort gap mellom de to største lagidrettene i Norge.

Hølestøl peker på at en styrt utvikling over tid ligger bak kapitalgapet mellom kjønnene. Beslutningstakere og bedriftsledere er stort sett menn. Resultatet har blitt at menn også blir prioritert når sponsorkroner skal fordeles.

Samtidig er de totale tallene over ledere bedre i et mer likestilt Norge enn internasjonalt. Derfor mener han det burde sett enda bedre ut også med kapitalgap.

Ser framover

Likevel vil han ikke syte for mye over det som har vært. Hølestøl er langt mer opptatt av hvordan også damene kan bli mer synlige og ta en større del av kaken. Det handler om å bli attraktive for både sponsorer og TV.

– Jeg har lest at 65–70 prosent av all handel gjøres av kvinner. Hvorfor skal ikke da damer være langt mer attraktive å sponse? spør Sola-lederen.

Han peker på at jentene er bedre og mer attraktive i SoMe. Et løft er alt i gang og også Hølestøl peker på engelsk kvinnefotball for å illustrere. Også i Sola er det bedring – selv om det går sakte.

Jeg har lest at 65–70 prosent av all handel gjøres av kvinner. Hvorfor skal ikke da damer være langt mer attraktive å sponse? — Svein Gaute Hølestøl

Media mener han også må ta sin del av skylden for hvorfor gutter er mer attraktive enn jenter – og hvorfor fotball prioriteres så voldsomt.

– Vi spiller i Europa, men likevel er det en klar overvekt av fotball. Selv et trenerskifte i 5. divisjon framstår som mer interessant, sier han – for å sette på spissen.

– I fortsettelsen må vi få fram hvorfor jentene er et dritkult produkt. Det er mulig. Bare så på Vipers, konkluderer Hølestøl.

FAKTA

Navn: Zlatko Tripic

Alder: 30

Sport: Fotball

Klubb: Viking

Meritter: To ganger serievinner med Molde i 2011 og 2012. Serievinner med Sheriff Tiraspol i Moldova i 2017. Cupvinner med Molde og Viking i 2013 og 2019.

Landskamper: 0

Inntekt i 2021: 7.266.578 kroner





Navn: Camilla Herrem

Alder: 36

Sport: Håndball

Klubb: Sola

Meritter: OL-gull 2012. OL Bronse i 2016 og 2022. VM-gull i 2011, 2015, 2021. VM-sølv i 2017. VM-bronse i 2009. EM-gull i 2008, 2010, 2014, 2016, 2020. EM-sølv i 2012.

Champions League-finalist i 2016/2017. Vinner EHF cupvinnercup 2015/2016 og finalist i 2006/2007.

Sølvmedalje norsk serie i 2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Bronse i 2008/2009, 2010/2011, 2020/2021, 2021/2022.

Cupvinner i Norge: 2007. Tapende finalist i 2006, 2008, 2009 og 2020.

Rumensk Cup: Gull i 2014/2015.

Rumensk supercup: Vinner 2014

Makedonsk mesterskap: Vinner 2016/2017.

Makedonsk cup: Vinner 2016/2017.

Individuelle kåringer: Kåret til tiårets beste venstreving i verden 2011–2020. På stjernelaget i VM i 2009 og 2019. Stjernelaget i EM i 2016 og 2020. Stjernelaget i Champions League 2016/2017. Kåret til årets venstreving av Handball Planet i 2017, 2019, 2020 og 2021. Årets venstreving i REMA 1000-ligaen i 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022.

Landskamper: 288 og 822 mål

Inntekt i 2021: 1.105.969 kroner

