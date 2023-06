Gambling vi er nødt til å respektere

Legg merke til situasjonen like i forkant av Bård Finnes mål etter 32 minutter. Keeper Patrik Gunnarsson har ballen i beina og er upresset. De fire reelle alternativene for å starte spillet inkluderer et med lav risiko (slå langt), to med middels risiko (spille en av backene) og et med svært høy risiko (spille ut på en markert og møtende sentral midtbanespiller midt i banen).

Gunnarsson valgte alternativet med maksimal risiko. Islendingen spilte opp Yann-Erik de Lanlay, med en mann tett i ryggen, midt i banen. Han ble såpass presset og stresset at Brann raskt snappet opp den brede feilpasningen hans, spilte seg inn i boksen – og scoret.

Det så helt idiotisk ut da det gikk galt og står åpenbart ikke i en eneste bok om hvordan å minimere risikoen når du forsvarer deg. Samtidig er var det faktisk helt i tråd med den åpenbare planen til Viking. Gunnarsson gjorde hva han hadde fått beskjed om. Det bekreftet også Bjarte Lunde Aarsheim til RA etterpå.

Selve nøkkelen til seieren var å våge å spille av presset til Brann sentralt for raskt å finne rommene, og det numerære overtallet, i bredden bak den diamantlignende midtbaneformen bergenserne trykke opp i. Samtidig sørget den uvanlig høye posisjoneringen av indreløperne Harald Nilsen Tangen og Patrick Yazbek for at Brann-ankeret Sivert Heltne Nilsen virkelig fikk kjørt seg og ble strukket i sin plassering.

Det fungerte åpenbart helt utmerket offensivt. Viking fant masse rom til å sette opp spillere i én mot én-situasjoner. 3-1-seieren var fullt fortjent. Trekket og den åpenbare gamblingen til Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen, sørget for at laget skapte massevis av store målsjanser.

Akkurat her ligger også selve kjernen i tankegangen til de to trenerne. I år har de igjen vært helt urokkelige i sin tro på at Viking skal klare å score flere mål enn motstanderen. Viking skal være Viking. Og da er det ikke så farlig om det går inn noen scoringer i dragsuget.

Slik blir det Hawaii-fotball av. Selv om de brukte mye tid på å sette soneforsvaret igjen i vinter er målforskjellen til laget et godt bilde på risikoen de lever med.

26 scorede mål er strålende isolert sett. Kun Glimt har scoret flere ganger i årets serie. Samtidig er kontrasten til Vikings tabellposisjon enorm om du ser på antall innslupne mål. 20 baklengs er på nivå med bunnlagene. Kun Aalesund FK og HamKam, som er nummer 15 og 16 på tabellen, har sluppet inn flere.

Det som likevel er vanskelig å skjønne er om de ikke etter hvert vurderer et keeperskifte når viljen til å spille seg ut bakfra med høy risiko er så stor. — Espen Astor Iversen

Viking-trenerne sier ofte at de må gjøre noe med antallet innslupne mål utad. Det som skjer på banen i praksis viser at de driter litt i det. Egentlig.

I alle fall bryr de seg ikke mye dersom Viking relativt regelmessig scorer flere mål enn hva motstanderen gjør.

Det som likevel er vanskelig å skjønne er om de ikke etter hvert vurderer et keeperskifte når viljen til å spille seg ut bakfra med høy risiko er så stor. Arild Østbø ER nemlig vesentlig bedre som igangsetter enn Patrik Gunnarsson. Her har han en spisskompetanse.

Man kan være faglig enig eller uenig i metode, men det Viking driver med er egentlig gambling på ganske høyt nivå. Litt som Glimt og litt som Brann. De står i det.

I fotball er det lettere å forsvare seg enn å angripe. Vikings trenere har så definitivt valgt den vanskelige inngangen. Det har de heller aldri lagt skjul på. Her skal det spilles «offensiv og underholdende» fotball – en trend som er stadig mer vanlig blant yngre trenere over hele Europa.

Den tankegangen kan koste dem drømmen om å gjøre Viking til et stabilt topplag, men noen ganger kan man også lykkes med å gamble. Samtidig er det vanskelig å ikke respektere et valg som er gjort med åpne øyne – og med egne jobber som innsats.

Da de prøvde å snøre igjen sekken i fjor, med en høyst mislykket tilnærmelse mot mannsmarkering i en bakre femmer, gikk det rett vest. I år har de igjen stått fjellstøtt på sin høyrisikable høyoktanfotball. Med en langt bedre stall enn hva klubben avsluttet med i 2022 har det fungert.

Så kan den stallen endre seg raskt i løpet av et par hektiske sommermåneder nå. Da blir det spennende å se hva som skjer.

Likevel er det lite trolig at de to trenerne kommer til å endre tankegangen radikalt igjen. Man skal også huske på at nesten alle trenere som virkelig har lykkes har denne grenseløse troen på egen plan – selv om de kritiske spørsmålene noen ganger hagler fra omgivelsene.

Viking kommer i de fleste tilfeller til å spille med skyhøy risiko også i fortsettelsen. Skulle prosjektet havarere vil trenerne i det minste feile med smell.

I vissheten om at de prøvde på sin måte.

