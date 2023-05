Utvisning, drama og comeback fra Sandnes Ulf

Sandnes — Sandnes Ulf har havnet i spaltene for alle de feil grunnene den siste tiden. Svake resultater på banen og enda svakere resultater økonomisk. Det var likevel lite som tydet på noen totalkrise innledningsvis mot Kristiansund. Bjarne Berntsens menn gikk i strupen på opprykksfavorittene og skapte flere halvsjanser tidlig.

En stor fikk de også da Artan Memedov ble spilt gjennom etter elleve minutter. Dessverre kom han litt for nære keeper Sean McDermott og fikk heller ikke skikkelig treff fra litt skrått hold.

Sandnes Ulf var ganske gode til å komme rundt på kantene og utnyttet at bortelaget spilte med tre bakerst ofte.

Etter 22 minutter fikk Sandnes Ulf en ny stor sjanse etter en corner. Fredrik Torsteinbø traff godt på hodet fra litt distanse, men McDermott dro fram en ny kjemperedning.

Kristiansund hadde litt mer ball etter dette, men skapte lite. Det var fortsatt de lyseblå som var farligst og laget hadde fortjent 1–0 til pause. Laget var også nære igjen da Martin Ramsland var gjennom etter 43 minutter. Skuddet ble dessverre blokkert.

Så skjedde det som skjer når et lag ikke scorer på sjansene. Omtrent direkte etter pause satte Mikkel Rakneberg in 1–0 bak Aslak Falch – etter nydelig forarbeid av Sander Kartum på en overgang. Det var Kristiansunds første store sjanse i kampen.

Sandnes Ulf trykket på for å bringe balanse i regnskapet, men etter timen sank de lyseblås sjanser betraktelig. Endre Osenbroch, som hadde gult fra første omgang, fikk sitt andre gule kort for filming. Dommer Ole-Alexander Ekeli Valen virket aldri å være i tvil om avgjørelsen – etter at Osenbroch tilsynelatende tok sats og kastet seg innover i feltet på jakt etter et straffespark.

Ulf ga likevel ikke opp og gjorde et trippelskifte med 19 minutter igjen. Bjarne Berntsen fikk betalt da Jonas Brune Aune snappet ballen da Sean McDermott og Aliou Coly rotet det til. Spissen satte ballen i åpent mål og Ulf fortjente 1–1 i forhold til spill og sjanser.

Hjemmelaget ble baktunge etter dette og Kristiansund tok naturlig mer over. Benjamin Stokke var utrolig nære 2–1 da ha headet i tverrligger etter 86 minutter – i en situasjon hvor Herman Kleppa fikk seg en voldsom trøkk og måtte ut med skade.

De lyseblå sto imot Kristiansunds sluttspurt etter dette og tok et meget fortjent poeng. Det hadde ikke vært noe å si på om det hadde blitt tre.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Fotball, OBOS-ligaen

Sandnes Ulf-Kristiansund 1–1 (0–0)

Østerhus Arena, 1892 tilskuere

Mål: 0–1 Mikkel Rakneberg (46), 1–1 Jonas Brune Aune (81)

Sandnes Ulf (4-3-3): Alak Falch – Herman Kleppa (Gullbrandur Øregaard i 3 min.), Espen Hammer Berger, Kristoffer Hay, Anders Hiim – Matias Belli Moldskred (Mathias Johnsrud Emilsen i 19 min.), Fredrik Torsteinbø, Ingvald Halgunset – Artan Memedov (Jonas Aune i 19 min.), Martin Ramsland (Tommy Høiland i 19 min.), Endre Osenbroch.

Kristiansund (3-5-2): Sean McDermott – Aliou Coly, Dan Peter Ulvestad, Max Normann Williamsen – Oskar Sivertsen (Moses Mawa i 14 min.), Sander Kartum, Mikkel Konradsen Ceïde, Andreas Hopmark (Jesper Isaksen i 25 min.), Torgil Gjertsen – Mikkel Rakneberg, Benjamin Stokke.

Gule kort: Mathias Johnsrud Emilsen, Endre Osenbroch, Sandnes Ulf.

Rødt kort: Endre Osenbroch, Sandnes Ulf.

Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen

---