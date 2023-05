Derfor er Torsteinbø den perfekte poteten

For de lyseblå måtte midtstopperen Espen Hammer Berger forlate banen etter førsteomgang. Ifølge trener Bjarne Berntsen var det umulig å la trønderen fortsette på grunn av skade, og da ble løsningen å sende inn Fredrik Torsteinbø.

Den velkjente poteten har spilt de aller fleste posisjoner under Bjarne Berntsens ledelse i både Viking og Sandnes Ulf. På en Viking-trening i 2020 var han faktisk keeper i Arild Østbøs eksamensforfall.

Som midtstopper og i alle posisjoner som utespiller er ikke Berntsen i tvil om hvorfor den opprinnelige indreløperen er et godt alternativ.

– Han kan spille overalt. Det er klokskapen hans og roen med ball, sier Berntsen til RA.

Jeg er god til alt, men ikke sinnssykt god til noe. — Fredrik Torsteinbø

Torsteinbø: – God til alt

Den ferske midtstopperen peker selv på at de ikke hadde så mange alternativer på stopperplass da Hammer Berger ble skadet. Likevel var det ikke første gang han prøvde seg som midtstopper i løpet av en lang karriere.

– Jeg har blitt byttet inn som det tidligere, men aldri startet eller spilt lenge, sier Torsteinbø.

Han synes rollen som potet er grei, og så det for seg allerede da han signerte med Sandnes Ulf. Noe av grunnen til det mener han er at de lyseblå har et ungt lag.

Det er en god mulighet for 32-åringen til å spille på styrkene sine.

– Hva tror du er grunnen til at du fungerer i så mange forskjellige posisjoner?

– Jeg er god til alt, men ikke sinnssykt god til noe. Jeg har ikke en spesifikk X-faktor, men sånn har det alltid vært for min del, sier Torsteinbø – og utdyper:

– Skulle ønske jeg for eksempel var rask eller hadde noe jeg var best til. Fordelen min er at jeg stort sett har vært tilgjengelig, Gjennom det har jeg alltid fått mange kamper, uansett posisjon.

Mot Kongsvinger ble det tap. Tidligere Bryne-spiss Joacim Holtan banket inn 0–1 etter flere returer og blokkeringer i Sandnes Ulfs 16-meter i det 34. spilleminuttet. Etter hvilen utnyttet Jesper Grundt en dårlig håndtering fra Ulfs keeper Aslak Falch og doblet ledelsen for gjestene.

Nykommeren Mathias Johnsrud Emilsen spilte fra start for Sandnes Ulf mot Kongsvinger. (Kristoffer Knutsen)

Kan starte søndag

Tommy Høiland reduserte med ett minutt igjen fra straffemerket, og de lyseblå fikk en sluttspurt. Tross flere skudd i løpet av den nesten ni minutter lange tilleggstiden klarte aldri Sandnes Ulf å få inn utligningen.

Dermed må de snu om og bli klar til å møte Moss på bortebane søndag.

– Er Torsteinbø et alternativ til å starte som midtstopper til helgens kamp?

– Klart det, hvis ikke Espen er klar, sier Berntsen.

Etter en skadeplaget sesongoppkjøring, og to måneder med fri før den gikk i gang, begynner det å nærme seg god fysisk form for Torsteinbø – som spilte sesongens tredje seriekamp i OBOS-ligaen.

– Den fysiske formen er grei, men det er verre med fotballformen. Jeg har ennå litt å gå på, sier han.

---

KAMPFAKTA

OBOS-ligaen, fotball.

Sandnes Ulf – Kongsvinger 1–2 (0–1)

Øster Hus Arena, 1289 tilskuere.

Mål: 0–1 Joacim Holtan (34), 0–2 Jesper Grundt (54), 1–2 Tommy Høiland (str. 89).

Dommer: Steinar Hauge.

Gult kort: Kristoffer Hay, Artan Memedov, Sandnes Ulf, Oscar Solnørdal, August Strömberg, Harald Holter, Kongsvinger.

Lagene:

Sandnes Ulf (4-3-3): Aslak Falch – Herman Kleppa, Kristoffer Hay, Espen Berger (Fredrik Torsteinbø fra 46.), Anders Hiim (Erik Berland fra 61.) – Ingvald Halgunset, Mathias Emilsen (Christer Ognedal Salvesen fra 75.), Matias Belli Moldskred – Endre Osenbroch (Artan Memedov fra 45.), Martin Ramsland, Markus Aanesland (Tommy Høiland fra 62.).

Kongsvinger (3-2-3-2): August Strömberg – Daniel Lysgård, Lars Krogh Gerson, Fredrik Holmé – Mats Haakenstad, Oscar Solnørdal – Martin Vinjor, Harald Holter, Jesper Grundt (Sander Marthinussen fra 75.) – Joacim Holtan (Brage Berg Pedersen fra 80.), Adem Güven (Vegard Leikvoll Moberg fra 62.).

---