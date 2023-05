Oilers har signert ny keeper

Fredag opplyser de regjerende dobbeltmesterne på sitt eget nettsted at U20-keeper Jens Hoekstra har fått kontrakt med A-laget og flyttes opp.

Med det blir han den tredje unge lokale spilleren på en uke som får A-kontrakt med klubben. Thomas Higson og Sander Husebø fikk begge opprykk og en plass i A-stallen tidligere i uken.

Hoekstra regnes som et av landets største keepertalenter og har hatt en god utvikling den siste tiden. Da U20-laget nylig vant NM-gull slapp han kun inn tre mål og hadde 97 i redningsprosent.

– Hva ligger bak valget med en ung lokal keeper inn i stedet for alternativet som hadde vært en mer direkte konkurrent til Holm?

– Du kan godt si det var alternativet, men Jens har vært med oss og har stått en del på A-laget gjennom sesongen. Rent sportslig utfordrer han Joona Partanen på nivå alt i dag. Så er han en ung keeper med potensial. Utviklet seg bra. Allerede nå er han god nok til å spille i Fjordkraft-ligaen. Et bevist valg på en som har kommet dit han trenger å være, sier sportsdirektør Higson til RA.

Han peker på at den langsiktige øvelsen de nå prøver seg på igjen i Oilers ikke behøver å være så lang. Han minner om at Jonas Wikstøl var i nærheten av å ta steget da han måtte gi seg med skade og at Henrik Holm selv tok det samme skrittet i dragsuget bak Ruben Smith i sin tid.

– Dette trenger ikke å ta så langt tid for Jens. Utviklingen kommer fort med rett matching.

– Er dere nå i mål med å løfte opp unge lokale i stallen for denne gang?

– Vi begynner å nærme oss på den yngre delen av spekteret ja. Så er det et VM som gir stillstand i det norske spillermarkedet. Så kommer importbiten oppå det. Det skal være rett spillere og rett posisjon, sier Higson.

Kabalen som skal legges denne gang er større enn normalt. Klubben er på vei gjennom et generasjonsskifte og klossene må passe. Alt henger sammen med alt.

– Kommer Ludvig Hoff tilbake etter VM eller ikke? Kommer Mathias Trettenes hjem nå vil han fortsette i utlandet? Vi må bruke importplassene til å lappe hullene etter at de norske spillerne er på plass.

Et unntak er det likevel. Martin Lefebvre var seriens klart beste back i år og etterlater seg et stort hull. Her må Oilers jobbe mer aktivt på direkten for å finne rett erstatter.

– Vi er godt i gang med jakten på en erstatter for Lefebvre og er allerede i dialog med flere aktuelle kandidater, sier Higson.

Saken oppdateres …