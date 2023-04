Sandnes Ulf forsterker med landslagsspiller

Tirsdag morgen ble Mathias Emilsen klar for Sandnes Ulf. 19-åringen kommer på lån fra Vålerenga gjennom den nasjonale låneordningen for unge spillere. Låneavtalen strekker seg ut 2023-sesongen.

– Mathias er en spiller som har fått veldig gode skussmål i Vålerenga. Han spiller i en posisjon der det er stor konkurranse om passene og det er ofte der kvaliteten i et lag er. Han spilte blant annet her for U20-landslaget for Norge mot Romania her på Øster Hus Arena nylig og viste veldig godt igjen der, sier Ulf-sjef Øystein Elvestad til Sandnesposten – som først meldte om avtalen.

Han styrker dermed midtbaneleddet, hvor Sandnes Ulf har vært skadeplaget med både Gullbrandur Øregaard og Horenus Tadesse på sidelinjen.

– Det er en spiller som vi har fulgt med på en stund, som passe inn i vår profil og som er lysten på å komme hit. Vi henter han rett og slett fordi vi har skader på Tadesse og Gullbrandur. Det er en spiller som vil forsterke laget og vil gi oss flere strenger å spille på, sier Elvestad videre til avisen.

Sandnes Ulf spilte uavgjort (0–0) mot Raufoss lørdag, og møter Fredrikstad på bortebane førstkommende søndag.

