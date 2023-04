Dette mener Sandnes Ulf-kapteinen de må jobbe med

Etter null mål på hjemmebane var ikke Sandnes Ulf-kaptein Ingvald Halgunset nådig i beskrivelsen av kampen.

– Litt frustrerende, for det er to ganske jevne lag. For vår del ble det mye slurv på siste tredjedel, men vi er heldige som har Aslak (Falch, Ulf-keeper). Han sto godt, og vi var bra i forsvar, sier Halgunset til RA.

Det skortet ikke på sjansene for noen av lagene, men som Ulf-kapteinen beskriver var det ikke noen som fikk marginene med seg og skapte scoringer.

Elementene i kampen var likevel noe Ulf-trener Bjarne Berntsen likte.

– Det var en god OBOS-kamp med fart, fysikk og mange dueller. Isolert må vi være fornøyde med å ta med oss ett poeng, sier han.

Prestasjonen på banen var uansett langt bedre enn da lagene møttes i fjor. Raufoss knuste de lyseblå 4–1 på Øster Hus Arena i juli 2022.

– I fjor var det en av årets verste kamper for vår del. Nå sto vi godt i boksen, men det er det offensive vi må jobbe med, sier Halgunset – og utdyper:

– Vi har et nytt oppsett, så det handler om å få timingen til å sitte. Samhandling er nøkkelen.

På tre kamper har Sandnes Ulf vunnet, tapt og spilt uavgjort. Det gjør at avstandene opp og ned på tabellen ikke er store.

– Hvor står dere nå?

– Vi kan hevde oss mot alle lagene, og tape mot alle, sier Ulf-trener Berntsen.

Neste kamp for Sandnes Ulf er søndag 30. april. Da gjester de FFK på Fredrikstad stadion.

Fredrik Torsteinbø spilte de siste fem minuttene av kampen, mens Tommy Høiland ikke var med mot Raufoss. Han skal etter det RA kjenner til være tilbake i trening mandag.

