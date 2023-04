Brodd sikret jubileumsglede: – Feilfritt

Helt sentral i seieren var den defensive bautaen Øyvind Nilsen. Det tidligere Viking-talentet spiller sin første sesong for Brodd etter to sesonger i Vidar.

Mot Bjarg var han med på å stenge igjen defensivt, fram til gjestene fikk sin ene scoring på overtid. 27-åringen ble naturligvis kåret til Brodds beste i kampen.

– Det var veldig bra. Vi fullførte kampplanen til det perfekte, sier Nilsen til RA.

Øyvind Nilsen ble Brodds beste mot Bjarg. (Kristoffer Knutsen)

Strukturert Brodd-seier

For det var en skikkelig seniorkamp på Midjord. De to antatte topplagene barket sammen i en fysisk duell, og Ali Kilincs Brodd gikk seirende ut etter å ha stengt igjen defensivt med den kjente og kyniske Brodd-fotballen.

Gjenkjennelig 4-3-3 og få sjanser til motstanderne var suksessingrediensene til gode år i 2021 og 2022. Det er på plass igjen.

– Det er feilfritt. Ikke så mye mer å si enn det egentlig. Det var en viktig seier i en toppkamp, også var det irriterende med målet til Bjarg på slutten, sier midtstopper Nilsen.

Øyvind Nilsen er godt i gang med Brodd-karrieren. (Kristoffer Knutsen)

Han var etter det RA kjenner til ønsket av Brodd allerede da han returnerte fra Bergen og 2.-divisjonsspill for Sotra for et par år siden. Etter han var ferdig med økonomistudiene på Norges Handelshøyskole har han etablert seg i Stavanger med jobb i KPMG, men valget falt først på Vidar etter han kom hjem.

Der var han med på å være byens tredje beste lag i to sesonger. Brodd var det beste Stavanger-laget bak Viking gjennom de to årene. Nå har gamleklubben Vidar fått en god start på sesongen, og konkurransen om å bli det beste lokale laget i 3. divisjon er naturligvis noe som henger høyt. Spesielt mot gamle lagkamerater.

– Vi har tenkt å komme høyt. Først og fremst må vi tenke på oss selv, og jeg har troen, sier Nilsen.

Brodd 110 år

Alle kampens mål kom i andre omgang. Først var det Casper Aalen Norseng som sendte Brodd i ledelsen etter rundt én time spilt på Midjord. Ti minutter senere fulgte Adam Dahl Assad opp med å kjempe ballen i mål etter dødball. På overtid reduserte Nicolay Tveit til 2-1, som ble sluttresultatet.

Tre poeng gir også gode forutsetninger for tirsdagens jubileum, skal vi tro Brodd-leder Kyrre Sandven.

– Det er helt perfekt, så nå gleder vi oss til å markere Brodds 110-årsdag med kaker og pølser tirsdag, sier han.

Brodds daglige leder Kyrre Sandven ser fram til å feire klubbens 110-årsdag. (Kristoffer Knutsen)

Vidar slo Bremnes 5–1 på Lassa lørdag, og Mats Gramstad fortsatte der han startet i serieåpningen. Spissen sto for tre av Vidars fem scoringer.

