Vidar fortsatt med etter baneflytting og flomkamp

Rødtrøyene fra Lassa møtte Fyllingsdalen på bortebane. Kampen måtte flyttes underveis på grunn av værforholdene. Omtrent halve banen var dekket i vann, og resten av kampen ble flyttet til en annen bane etter 15 minutter av første omgang. Noen minutter etter baneflyttingen sendte kaptein Simen Aleksander Aanonsen rødtrøyene i ledelsen. Etter hvilen utlignet Fyllingsdalen før Chris André Formo sendte Vidar tilbake i føringen. Med åtte minutter igjen sikret Jakob Høviskeland tre poeng til Vidar med 1-3-målet.

Viking 2 beholdt likevel serieledelsen i 3. divisjon avdeling 3 etter 0-6-seier borte mot Bremnes. Stortalentet Jesper Fiksdal fikset hat trick, mens Edvin Austbø og Felix Lillehammer scoret ett hver. Bremnes scoret selvmål, og de mørkeblå forblir to poeng foran Vidar på andreplass.

Fredag tjuvstartet Brodd og Madla serierunden mot henholdsvis Staal Jørpeland og Eiger. Egersund-laget slo Madla 2–0 og de kongeblå nærmer seg derfor seks poeng over de to best rangerte lagene på nedrykksplass.

Brodd slo Staal 2–5 på bortebane. Dermed er trener Ali Kilinc fortsatt ubeseiret mot Bjørnar Holmvik (nå Staal, tidligere Vidar). Jonas Habbestad Gjerde scoret hat trick for Brodd, mens tidligere Viking-keeper Erik-Johannes Arnebrott scoret sitt andre mål for grønntrøyenes A-lag. Også tidligere Viking-spiller Jefferson de Souza fikk nettkjenning.

[ Nekter å gi opp opprykksplassen ]

Brodd har seks poeng opp til serieleder Viking 2, og henger med i kampen om opprykk sammen med de mørkeblå og Vidar.

Den kommende uken tar Madla imot Staal torsdag før Viking 2 møter Stord fredag. Lørdag er det klart for flere kamper i Stavanger-regionen: Brodd-Frøya, Sandnes Ulf 2-Bremnes og Vidar-Bjarg. I tillegg spilles Fyllingsdalen-Djerv 1919 og Loddefjord-Eiger.

[ Vidar-drama og comebackmål ]

[ Sandnes Ulf låner Brann-spiller ]