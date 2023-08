Nekter å gi opp tross motgangen

Stavanger — Før oppgjøret mot Viking 2 var forutsetningene at Brodd ville melde seg på helt i toppen, men i stedet ble de trykket bakover av et sterkt Viking 2. Allerede etter 9 minutter sørget Jørgen Galta, oppvokst i Brodd, for 1–0 med en flott prestasjon inne i feltet.

Jesper Fiksdal kunne langt på vei punktert kampen etter 12 minutter, men Viking 2-kapteinen skjøt i stangen og ut.

Brodd hang i tauene lenge, men begynte etter hvert å få litt mer kontroll og ta overgangene bedre. Etter 25 minutter misbrukte laget en enorm dobbeltsjanse. Magnus Rugland Ree viste hvorfor han er regnet som et av landets største keepertalent med en vanvittig dobbeltredning.

Med ti minutter igjen av første omgang blåste Viking 2 så en stor sjanse etter innlegg før Brodd hadde en avslutning i tverrligger etter en god overgang like etter.

Tilskuerne hadde knapt nok fått satt seg etter pause da Henrik Stakkeland dunket inn 2–0 fra distanse.

Selv om Brodd prøvde ut over i andre omgang kom laget aldri virkelig nære og Viking-rekruttene satte i stedet inn 3–0 ved Anders Molund. Dermed tok Viking 2 tilbake tabelltoppen på målforskjell fra Vidar. De to lagene har nå fire poengs luke på Djerv 1919 og seks poeng ned til Brodd.

Brodd-kaptein Jose Alejandro Valecillos Marcano vil ikke gi opp selv om det nå er en solid luke til de to i toppen.

– Det er seks poeng opp. Det er fort gjort å ta igjen. De andre kan også tape, sier han til RA.

Både Valecillos Marcano og trener Ali Kilinc peker på at Brodd var uheldige med retningsendringer på to av målene. Tidspunktene for målene mot var heller ikke de beste.

Kampen ble i realiteten avgjort i boksene. Der var Viking 2 skarpere. Mangelen på en skikkelig toppspiss har lenge vært et tema på Midjord. Mandag spilte laget med Casper Aalen Norseng og Jefferson de Souza på topp – begge ute av normal posisjon.

– Du kan gjerne si at vi savner en toppspiss, men de to er gode. Så skulle vi ønske at vi hadde en slik type, men slik er det. Jeg registrerer at Vidar vil opp nå, sier Valecillos Marcano.

Trener Kilinc vil heller ikke sutre for mye over at Haughom har valgt Vidar og ikke Brodd. Han forholder seg som vanlig pragmatisk.

– Vi er litt tynne i stallen og har mistet to nå hvor en var en starter. Nå kjører vi bare på videre og teller opp til slutt, sier Kilinc.

Ali Kilinc underveis i oppgjøret mot Viking 2. (Espen Iversen)

For Viking 2 blir det opprykkskamp framover. Thomas Pereira peker på at de vil gjøre sitt beste og har muligheten om A-lagsspillerne er med. Han mener også dette er utmerket læring for de yngre spillerne.

– Så ser Vidar ut som et skikkelig maskineri nå. Solide i alle lagdeler, sier Pereira etter seieren over Brodd.

Saken oppdateres …

---

FAKTA

Fotball, 3. divisjon avd. 3

Viking 2 – Brodd 2–0 (1–0)

SR-Bank Arena, ca. 400 tilskuere

Mål: 1–0 Jørgen Galta (9), 2–0 Henrik Stakkeland (46), 3–0 Anders Molund (90).

Viking 2 (4-3-3): Magnus Rugland Ree – Henrik Stakkeland (Morgan Marvik i 37 min.), Sondre Klingen Langås (Kristoffer Forgaard Paulsen i 29 min.), Viljar Vevatne, Jost Urbancic (Anders Molund i 29 min.)- Frede Åsen Larsen, Teodor Håland, Ola Visted – Jørgen Galta (Felix Taraldset i 13 min.), Jesper Fiksdal (Thomas Eiriksson i 13 min.), Edvin Austbø.

Brodd (3-5-2): Erlend Jacobsen – Sander Landa Vik, Adam Dahl Assad, Arvin Gegerechi (Erik-Johannes Arnebrott i 30 min.) – Marcus Laursen (Sindre Håland i 18 min.), Martin Sveingard (Galan Mohammed Ahmed i 13 min.), Fabian Alonso Calderon, Liban Ali Abdi (Julian Veen Uldal i 18 min.), Jose Valecillos Marcano – Jefferson de Souza, Casper Aalen Norseng (Samir Habibi i 13 min.)

Gule kort: Sondre Langås, Jost Urbancic, Jesper Fiksdal, Viking 2.

Dommer: Caroline Marie Jensen





---