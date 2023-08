Vidar-drama og comebackmål

De rødkledde kunne sørge for at høsten langt på vei ble en duell mellom dem og Viking 2 om opprykket fra 3. divisjon avdeling 3 med seier mot tabellnaboen fra Haugesund. I stedet sløste de i en time voldsomt med sjansene, mens bortelaget scoret på nær sagt alt.

Da Djerv 1919 satte inn 3–0 etter 54 minutter virket det kjørt. Så fant hjemmelaget plutselig åpningen på en retur etter et frispark fra Mats Gramstad etter 71 minutter. Simen Aanonsen satte inn 1–3 før Simen Haughom puttet 2–3 etter 75 minutter. Da Bård Brandeggen satte 3–3 etter 79 minutter stinket det snuoperasjon og hjemmeseier.

I stedet gikk hypereffektive Djerv 1919 opp til 4–3 etter 82 minutter.

Mange lag ville falt sammen etter det, men Vidar fortsatte å jakte. Da Mats Gramstad, divisjonens toppscorer, satte inn 4–4 etter 86 minutter på straffe var det egentlig svært fortjent. Vidar skapte flest sjanser og hadde mest ball over 90 minutter.

– Dette må ha vært en kjekk kamp å se med mye Hawaii-fotball. Samtidig slapp vi inn alt for lette mål. Fire scoringer skal holde til seier, sier Simen Haughom til RA.

Angriperen gjorde comeback for Vidar, hvor han ble toppscorer i fjor, etter å ha spilt vårsesongen for Eiger.

– Andreomgangen vår var bra. Det skal vi ta med oss. Da skapte vi mye og kunne snudd dette. Ut ifra forutsetningen skal vi nok likevel være fornøyd med ett poeng her. Både fordi vi lå under 3-0, men også fordi det ene poenget er viktig nok for å holde avstanden til Djerv 1919 på tabellen, sier Haughom.

Han var godt fornøyd med å være tilbake på gamle jaktmarker.

– Jeg liker meg på gresset her på Lassa.

Haughoms mål, og den elleville opphentingen, bidrar også til at Vidar fortsatt er ubeseiret hjemme i år.

Det ble også spilt flere andre kamper med lokale lag i 3. divisjon lørdag.

Madla tok en meget viktig 4-1-seier hjemme mot Stord i bunnstriden. Målene til de kongeblå ble scoret av Ali Memed, Einar Holst-Larsen, Preben Erland og debutant Reno Rantasalo.





Saken oppdateres …

