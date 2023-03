Klar for Viking: Derfor snudde Salvesen

Stavanger — Da de mørkeblå fikk nei fra førstevalget Salvesen rettet de nemlig umiddelbart blikket mot Nicholas D’Agostino.

At Salvesen sa nei i januar handlet om en totalsituasjon. I denne spilte muligheten for spilletid og konkurransesituasjon inn. Sørlendingen ville gi det en sjanse. Han følte at et halvår var kort tid og at han hadde mer å gi. Da oppkjøringen hadde fått rullet litt så han tydelig hvor han sto.

– Det har skjedd mye fra januar til nå. Jeg ble egentlig veldig imponert og smigret da jeg møtte Viking sist. Det var også derfor jeg brukte så lang tid på et svar. Mitt nei hadde ingenting med Viking å gjøre, men med selv, sier Salvesen til RA.

Tror han debuterer søndag

Selv om han har spilt lite i vinter er formen god. Han har trent ekstra og holdt seg skadefri. Både sportssjef Erik Nevland og Salvesen regner med at han kan debutere mot RBK søndag – selv om en siste avklaring rundt temaet krever et svar fra NFF.

– Jeg trodde muligheten for å gå til Viking var borte med ny spiss inn. Nå er jeg bare veldig glad for at dette ordnet seg og gleder meg enormt til å spille for fulle tribuner her, sier Salvesen.

Lars-Jørgen Salvesen blir Viking-spiller de neste fire årene. Sørlendingen kommer fra Bodø/Glimt og har tidligere spilt for blant annet Strømsgodset. (Espen Iversen)

Han er ganske sikker på at han vil passe ganske så bra inn i måten Viking ønsker å spille. Kanskje kan han hjelpe laget å kunne stå noe høyere i banen igjen med sitt presspill, scoringer og hodestyrke.

– Kraft, kjærlighet og galskap! Jeg er god i press, vil score og være nest sist på ballen, sier spissen.

Da han sa nei i viter hadde samboeren akkurat startet i ny jobb som sykepleier i Bodø. Paret hadde også akkurat flyttet inn i ny leilighet. Det var noen praktiske ting i spill også.

Samboeren skal nå prøve å få seg ny jobb i Stavanger. Så er det noen plusser med å bare ha familien i Kristiansand noen timers kjøring unna.

– Mamma var kjempeglad for denne overgangen. Nå er det mye lettere med både besøk og det å komme på kamp, sier han.

Fikk ned prisen

Sportssjef Erik Nevland smilte godt da overgangen var i boks tirsdag. Han forteller at klubben har holdt lenge i tauene. For tre uker siden tok de igjen kontakt med Glimt.

– Vi har vært positive til at dette skal løse seg lenge. I overgangen ligger selvsagt at vi ønsker så sterk tropp som mulig.

Etter det RA kjenner til betaler nå Viking 7–8 millioner. Klubben skal ha fått ned prisen betydelig fra det som ble avtalt i vinter. Det vil ikke Nevland si noe om.

– Men jeg kan si at det ikke er samme avtale som vi gjorde i vinter.

Ha er ikke redd for at Nicholas D’Agostino skal gå litt sur med å få inn en slik konkurrent.

– Vi tror konkurransen vil gjøre begge bedre. Skal du bli det må du leve i en konkurransesituasjon, sier Nevland.

– Er Salvesen dyr på lønn?

– Han er en norsk spiss, sier Nevland – og lar det ligge der.

Sportssjefen vil ikke konkludere med at de nå er ferdighandlet.

– Det er andre som har konkludert med det. Jeg har aldri sagt det. Vi kan aldri si at vi er det, men det vil overraske meg om det kommer inn mer, sier Nevland.

Trener Morten Jensen var også godt fornøyd tirsdag. Han har flere ganger flagget at troppen burde styrkes mer. Spesielt helt på topp.

– Nå har vi fått inn to gode spisser i dette vinduet. Det liker vi. Salvesen er god begge veier, god i press, god i luften og har en god venstrefot. Konkurranse liker vi også. Nå kan spissene pushe hverandre, sier Jensen.

Salvesen var forresten ikke den eneste som dukket opp på Viking-trening tirsdag. Det gjorde også Birkir Bjarnason (34) elleve år etter at han dro fra klubben. Islendingen fra Sandnes har i følge Erik Nevland spurt om å få trene litt med de mørkeblå. Han er fortsatt under kontrakt i Tyrkia til sommeren.

