Bjarnason trente med Viking

Stavanger — Islendingen fra Sandnes dro fra de mørkeblå til Standard Liège i Belgia for litt over elleve år siden og har hatt en fantastiske karriere i etterkant. Midtbanemannen har vært innom både Pescara, Sampdoria, FC Basel, Aston Villa, Al-Arabi og Brescia etter den tid. Han har også spilt VM for Island. Siden august 2021 har han spilt for Adana Demirspor i Tyrkia. Kontrakten hans går ut til sommeren.

Bjarnason ville ikke kommentere noe rundt at han var på trening med Viking og ba om å ikke bli tatt bilde av.

Etter det RA kjenner til er han fortsatt under kontrakt med den tyrkiske klubben til i sommer, men her kan det åpenbart skje ting før det. Det norske vinduet er åpent ut måneden.

Sportssjef Erik Nevland sier følgende om besøket:

– Han har spurt oss om å få lov til å trene litt med oss. Noe mer enn det har ikke vi tatt stilling til, sier Nevland.

Sportssjefen er ganske godt fornøyd med stallen nå, men vil ikke slå fast at klubben er ferdighandlet i dette vinduet.

– Det er vi aldri, sier Nevland.

