Hets ødelegger idretten

Fotballsesongen er akkurat kommet i gang, og ishockeyen har sluttspill. Det gir søkelys på dommeravgjørelser i øst og vest.

Var det egentlig mål? Skulle det vært offside i forkant? Så egentlig dommerne riktig på VAR eller i sekretariatet? Burde ikke det vært en utvisning? Kom det en ny regel på det i 2019 som et fåtall har fått med seg?

Spørsmålene kan være mange, og engasjementet er naturligvis sterkt fra spillere, trenere og supportere. Ofte kan det oppleves som frustrerende for et lag som har tapt dersom én spesifikk avgjørelse har gått mot dem. Det gir en følelse av at alt går mot det utøverne har lagt ned utallige timer for å oppnå. Det sier seg selv at det er tungt.

Nye fora som sosiale medier gir har også en innvirkning. Supportere kan slenge seg på, og nærmest usensurert kaste kritikk rettet mot dommere på både saklig og usaklig vis. Kritikken er i alle plattformer.

Men hva er konsekvensen?

Klikktall på dommeravgjørelser gjør at det naturligvis er å betrakte som godbiter for mediene. Avgjørelsen om å la en dommer få skylden, for så å få hele supporterskaren til et lag med seg, er naturligvis en forlokkende tanke.

Idretten får et stort problem med alt av negativt søkelys som er på dommeravgjørelser, og det er at rekrutteringen vanskeliggjøres. Det er få seksåringer som begynner med idrett og har en ambisjon om å bli dommer. Ofte er det en konsekvens av at det er der de kan nå lengst med idretten når de søker seg til dommergjerningen i tenårene.

Alle idrettsutøvere, og spesielt toppidrettsutøvere, har et ansvar for å formidle gode verdier gjennom det de foretar seg. Før en Viking-kamp for noen år siden hadde de både kapteinsbind i regnbuefargene for å markere støtte til ulike seksuelle legninger, plakat for å vise at rasisme er uønsket i idretten, og ulike lokalfotballdrakter på seg for å markere det da pågående breddeoppgjøret i norsk fotball.

Hvorfor skal de samme utøverne da bidra til å forverre rekrutteringen av dommere?

Dommere skal selvsagt ikke være fritatt kritikk for arbeidet sitt, men det er en altfor lettvint og primitiv løsning å skylde et 3-0-tap på dommeren. Hva da med den som bommet på et skudd etter fire minutter av kampen? En feilpasning som potensielt kunne blitt et mål framover hvis den traff?

Var ikke det like kampavgjørende som en tvilsom offside?

Når det gjelder kritikken og søkelyset bør det være proporsjonalt med spillerfeil. Hvor mange ganger hudflettes spillere for en feilpasning? Da hadde ikke drømmen om spill på toppnivå vært like stor for mange unge som den er nå.

Det er også et tankekors at dommere ikke roses for å lede en kamp på en god måte, men må tåle mye kritikk dersom det er én feil.

Søkelyset på dommerfeil bidrar til at rekrutteringen vanskeliggjøres for idretten. Toppdommer i fotball Daniel Higraff gikk ut i fjor sommer med en bekymring for at hetsen som oppleves gir vanskeligere vilkår for å få flere unge inn som dommere. Bare fotballkretsen i Rogaland trenger å få inn 125 nye dommere innen utgangen av 2025.

Tilførselen av nye dommere er helt nødvendig for å opprettholde et godt kamptilbud. Kamper trenger dommere, og da er det helt nødvendig å få flere inn. Det er helt essensielt for idretten.

Dermed står spillere, trenere og supportere overfor et valg. Vil de bidra til å bygge egen idrett eller ødelegge for seg selv?

Idretten er i bunn og grunn en frivillighetsbevegelse, og dommerne vil aldri bli bedre enn nivået de er på. Alle nivå av idretten har dommerne de fortjener. I ishockey er de beste dommerne i NHL, sammen med de beste spillerne. I fotball er det de største ligaene som har den samme fordelen.

Vil vi ha idrett med kun høye skuldre og frykt for feil?

Nei, men jakten på riktig avgjørelse er bra. Derfor er det godt at fotballen omsider har fått VAR til å treffe de riktige beslutningene. Det er heller veien å gå. Ishockey har vist i mange år at det fører til flere korrekte avgjørelser.

Det er rettferdige avgjørelser som ligger til grunn for de gode verdiene idretten står for, og da er det helt sentralt med gode dommere. De blir bedre av å øke attraktiviteten, noe stadig dommerhets forhindrer.

Bedre idrett krever bedre dommere.

Da må det bli bedre holdninger til dommerne.

