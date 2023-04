Tripic: – Nivået i Eliteserien er tatt kraftig opp

Stavanger — Det er påske, og SR-Bank Arena ligger badet i sol og godvær. Selv om mange har dratt på ferie er det full gass inne hos Viking. De siste forberedelsene skal gjøres både på og utenfor banen. Fantasy-lag skal sette opp og forventninger skal selvsagt diskuteres. Om noen få dager begynner alvoret. Eliteserien 2023.

Men hvor står egentlig Viking? Hva kan man forvente av laget som nærmest imploderte etter 16. mai og salget av Veton Berisha?

Kaptein Tripic innrømmer at spørsmålet ikke er lett å gi et svar på. Det er ikke bare fordi de er mer opptatt av prosess enn resultater i Jåttåvågen.

– Det er vanskelig å spå, men vi vil selvsagt være i toppen. Samtidig er det to lag som skiller seg helt ut i Molde og Bodø/Glimt nå. Bak der er det fem lag som jeg tror vil kjempe om plasseringene fra bronse til 7. plass. Jeg tror vi er ett av disse, sier Tripic til RA.

– Lagene som har slitt voldsomt i over tid sesongen før har ofte fortsatt med å slite inn i en ny sesong. Er det realistisk å tro at dere kan gå fra å være omtrent svakest av alle til et topplag igjen?

– Vi har i alle fall et godt nok lag til å tro at vi skal klare det. Så offensive skal vi være.

Mye bedre liga

Tripic peker på at Viking har sett veldig gode ut i enkelte kamper i vinter. Han peker på en bredde i stallen som er større, solide nykommere og revansjelyst. Samtidig erkjenner han at det også har sett svakt ut i noen av kampene. En annen meget viktig faktor er hva som skjer rundt Viking. De andre lagene. Kapteinen tenker da ikke nødvendigvis bare på spill og motspill, men på forutsetningene.

– Jeg føler at dette er en av de sterkeste utgavene av Eliteserien noen gang. Det er brukt mer penger enn noensinne. Det er flere lag som har de samme ambisjonene som oss. Dette blir tettere enn noensinne, spår lyngdølen.

En ting er overgangssummene og lønningene som har tatt helt av. En annen er TV2s inntreden som rettighetshaver. Alle klubbene har fått mer å rutte med. Klubbene satser og fyller på med kvalitet.

Oppi dette krever Stavanger at Viking reiser seg igjen ganske umiddelbart. Hvis ikke dør entusiasmen fra de siste årene raskt hen. Fotball er ferskvare, og presset er utvilsomt skrudd på både for spillere og trenere.

– Samtidig skal det være press forbundet med å være en del av en så stor klubb som Viking. Jeg ville blitt meget bekymret om det ikke kom reaksjoner etter den høstsesongen vi hadde i fjor. Så mener jeg vi har vist at vi gjør noe med det. Både i form av spillersigneringer, i kampen mot RBK og flere andre gode kamper i vinter. Samtidig er vi litt uferdige. Vi trener noen seriekamper for å få skrudd dette sammen.

– Dere skulle jo sette laget fra start i år. Hvor irriterende er det at det aldri gikk med alle skadene?

– Egentlig ganske typisk. Samtidig er det heller ikke uvanlig med et overgangsvindu som er åpent fra januar og ut mars. Mange sitter på gjerdet og venter. Når det er sagt fikk vi på plass ganske mange spillere tidlig i år. Det synes jeg er bra.

– RA har tippet dere på 7. plass i år. Hva synes du om det?

– Det er nok kanskje et tips med realisme i bunn med tanke på fjoråret. Samtidig tror jeg vi ender høyere. Så er det slik at du som regel får som fortjent. Det gjorde vi også i fjor. Vi var heldige som fikk en såpass god start.

– Dere har sluppet inn 25 mål på 14 kamper så langt i 2023. Skulle dere ikke ta tak i det defensive?

– Det har gått inn for mange mål i vinter også. Samtidig er treningskamper til for å trene på ting. Du får også situasjoner hvor det gjøres mange skifter til pause og perioder med bein som er stinne i trening. Noen ganger er vi også mer offensive enn vi ville vært i en seriekamp. Du øver gjerne på ting og tar ikke så mye hensyn til resultatet når det ikke spilles om poeng.

Mentalt forberedt på salg

Selv om Zlatko Tripic er venstre ving hos Viking, er han samtidig så mye mer enn en vanlig spiller og kaptein. Han er mannen som vekket Stavanger, vant, dro ut og kom tilbake for å vinne mer. En bunnseriøs rollemodell og en naturlig leder. På mange måter er han selve bildet på den entusiasmen Viking nå gjør alt for å beholde. Aldri før er det svidd av slike summer på nye spillere på så kort tid som nå. Viking mener alvor

Samtidig er han selve bildet på den enorme entusiasmen rundt klubben etter krisen og nedrykket i 2017. Den som nå skal reddes. Det er spesielt to ganske konkrete tidspunkter i 2022 hvor en kunne føle at luften gikk litt ut. Både hos Viking og hos publikum. Salget av Veton Berisha frustrerte mange. Da laget røk ut av Europa på overtid mot FCSB kunne en nærmest høre de siste restene av luft gå ut av ballongen.

Også i år kan Viking risikere et stort sommersalg. Det vet Tripic også. Samtidig mener han klubben må være bedre forberedt på det i år. Ikke minst mentalt. De som er igjen må ta ansvar om det skjer og klubben må ha gjort sine grep tidligere. Samtidig heier han på at en mann som David Brekalo skal finne seg en storklubb å få leve ut drømmen. Han heier også på at Viking skal få godt betalt.

– Jeg blir skuffet om ikke Brekalo blir tidenes dyreste stopper ut fra norsk fotball den dagen han selges. Så skal vi glede oss på hans vegne og over at han får ta steget videre når det skjer.

Tripic har snakket seg varm nå. Han sprinter videre på det mentale aspektet.

– Det viktigste av alt er at den dagen Brekalo drar må også vi umiddelbart gå videre som klubb. Litt for ofte blir salg brukt som en unnskyldning.

Det viktigste av alt er at den dagen Brekalo drar må også vi umiddelbart gå videre som klubb. Litt for ofte blir salg brukt som en unnskyldning. — Zlatko Tripic

Han peker på at Viking var ganske gode i Europa uten Veton Berisha i fjor. Samtidig skjønner han at de fort hadde klart gruppespill med en motivert Berisha i troppen. Poenget hans er at laget uansett, og i langt større grad, burde klart å videreføre ganske gode prestasjoner i Europa til seriespillet utover høsten.

[ RA-tipset: Holder neppe for ny kontrakt ]

Et klart drøm

På det personlige planet er denne sesongen av en litt annerledes art for Tripic. Plutselig har Viking-kapteinen blitt en 30 år gammel familiefar. Likevel har han ingen planer om å sette bremsene på.

– Det er fortsatt mye jeg kan bli bedre på. Et steg på veien er å fullføre en hel oppkjøring. Bortsett fra fødsel, og en avbrutt treningsleir, har jeg vært med på alt. Det er første gang på fire-fem år. Jeg er sykt sulten foran en ny sesong.

Noen store personlige mål har han ikke satt seg. Tosifret antall mål tror han er mulig – om han holder seg relativt skadefri. Hovedmålet hans er mest av den kollektive arten.

– Nytt Europa-eventyr med Viking. Det trumfer alt for meg. Det var bare så vanvittig kjekt å være med i fjor. Jeg håper vi klarer det i år.

Når sesongen nå går i gang er det lite poeng i å diskutere hvem favorittene er. Men hvem blir overraskelsene? Og hvilke spillere vil overraske mest?

– Brann. Jeg tror de vil gjøre det veldig godt. De var egentlig altfor gode til å gå ned. Så tror jeg Harald Nilsen Tangen vil få en kanonsesong. Han revansjerer seg. Det snakkes også mye om Edvin Austbø. Det er det en grunn til. Han får gjennombruddet. Til å være så ung har han en unik spillestil.

[ Viking trente på ny matte for første gang ]