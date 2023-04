Perfekt serieåpning for Vidar-profilen

Lokalfotballen er for alvor i gang, og på Lassa sørget Vidars Mats Gramstad for rød seier i serieåpningen mot Stord. Etter to mål fra Gramstad, samt scoringer fra Jacob Jørgensen (straffespark) og Theodor Høksaas Gabrielsen, ble det 4–2 til Vidar i Gaute Johannesens A-lagstrenercomeback.

Selv om det bare ble én omgang på banen for Gramstad var han åpenbart fornøyd med to mål. Brudd i armen og diverse skader har holdt ham lenge på sidelinjen.

– Det var herlig å være tilbake, og ekstra kjekt å score. Nå har jeg hatt mange skader og vært mye ute, sier Gramstad til RA.

– Med to mål på én omgang kommer spørsmålet naturligvis: Hva er målet ditt i år?

– Først og fremst skal jeg holde meg skadefri. Så sier det seg jo selv at jeg vil bidra med mål og målgivende pasninger, sier han.

Mats Gramstads første mål ble feiret. (Kristoffer Knutsen)

Håper å være med i toppen

Poengfangsten på Lassa var ikke uventet. RA har tippet Vidar som serietoer i 3. divisjon avdeling 3, og det er samtidig en innbyrdes kamp mellom avdelingens Stavanger-lag om å bli nummer to-laget i Stavanger bak Viking. De to siste sesongene har Brodd overrasket og tatt den plassen.

I år er det en ny mulighet for Vidar å ta tilbake statusen som nummer to.

– Hvor føler du dere står nå etter første kamp?

– Jeg er veldig usikker. Jeg tror det kommer til å bli veldig tett, men håper vi skal være med i toppen. Nå har vi iallfall en god start, sier Gramstad.

Gjennom vinteren har de brukt tid på å sette struktur på banen. De har også løpt mye for å komme i god fysisk form.

Gaute Johannesen var tilbake som A-lagstrener for Vidar. (Kristoffer Knutsen)

Trener Gaute Johannesen er fornøyd med det de leverte i serieåpningen.

– Vi kan ikke gjøre så mye mer enn å ta tre poeng, og det er målet. Jeg er også fornøyd med at vi fikk brukt flere spillere, sier Johannesen.

Vidar benyttet serieåpningen til å gi 15 spillere tid på banen. Tre av målene kom fra innbyttere, og talentet Jakob Segadal Hansen kom inn med 26 minutter igjen.

Jakob Segadal Hansen fikk 26 minutter på banen. (Kristoffer Knutsen)

Fin flyt og Madla-poeng

Kampen ble spilt på Lassas gressbane, og den bar tydelig preg av å være i april. Likevel var Johannesen fornøyd med måten laget spilte på.

– Det var litt berg-og-dal-bane. Vi fikk inn målene, men var litt humpete. Vi har ikke vært så mye på gress. Vi sprang mye, og spillet flyter naturligvis bedre når vi trener på kunstgress. Men vi fikk fin flyt i spillet her også, sier Johannesen.

Vidar spås som et topplag i 3. divisjon avdeling 3. (Kristoffer Knutsen)

Den andre kampen med lokalt lag involvert andre påskedag var Madla-Bremnes. Joakim Våge Nilsen sendte gjestene i ledelsen i det 67. spilleminutt, så var det duket for en nervepirrende avslutning.

Fem minutter på overtid sørget Christoffer Talge for 1–1 og ett poeng i Madlas comeback på nivå fire.

Tirsdag spilles Brodd-Viking 2 og Staal Jørpeland-Sandnes Ulf 2, ettersom A-lagene til både de mørkeblå og lyseblå var i sving andre påskedag.

