Dommerhets: Nå er det nok! Holdningsendringer må til i klubbene

Vi har den siste tiden kunne lese og se flere saker som omhandler hets mot dommere. En hets som utføres av spillere, trenere, foreldre og tilskuere. Er vi virkelig på vei inn i en mørk dal hvor voksne personer synes det er en allmenn rett å hetse rekrutteringsdommeren på 17 år som dømmer en av sine første kamper, fordi han eller henne bommer på en offside eller dømmer et galt straffespark – i en kamp hvor spillerne er 14 år gamle?

Dette er kun et eksempel. Om dommeren er en gutt på 17, jente på 19 eller en mann på 42, så ser vi en skremmende utvikling i Norsk fotball, også i NFF Rogaland. Vi er faktisk kommet til et punkt hvor vi ukentlig får inn varsler på hendelser vi så absolutt ikke aksepterer – i NFF Rogaland.

Vår egen Svein Oddvar Moen var i helgen på TV 2-nyhetskanalen og snakket om utfordringen vi står ovenfor, hvor han offentlig krever at vi alle går i oss selv og tenker oss om hva som er greit og hva som er galt. Bare et døgn senere ble han grovt hetset på vei av banen på Åråsen – av kampens ballgutter på 13–14 år.

Meg selv sammen med Svein Oddvar som begge er dommere i Eliteserien tåler dette, vi har bygget på oss en erfaring og rutine til å håndtere det aller meste som blir servert av tilrop før, under og etter en kamp i norsk toppfotball – men det betyr fortsatt ikke at det er greit. Det betyr i hvert fall ikke at det er greit å servere de samme tilropene i bredde- og ungdomsfotballen.

Nasjonalt er det nå en stor mangel på kampledere. I NFF Rogaland har dette for eksempel ført til at vi må sende dommere over lengre avstander for å få avviklet kamper, noe som skaper dyrere reiseutgifter for klubbenes økonomi. Vi har måttet fjerne assistentdommere i diverse klasser, noe som svekker kvaliteten på konkurransen. NFF sammen med kretsene lokalt er nå godt i gang med å styrke arbeidet rundt rekruttering av flere dommere, noe vi sårt trenger.

Et fotballprosjekt er med andre ord noe alle må ta en del av. Skal vi lykkes må alle deler av fotballfamilien aksjonere og ta ansvar. La oss da starte med å ta ansvar rundt FAIR PLAY! La oss alle gå i oss selv, la oss alle gjøre det litt hyggeligere for alle parter når man gjennomfører en fotballkamp. La oss alle sette søkelys på positivitet og framsnakking av spillere, trenere og ikke minst dommere.

Foto: Ole Martin Wold / NTB (Ole Martin Wold/NTB)

Gjennom vårsesongen hadde vi 38 nye fotballdommere i Rogaland som alle tok sine første steg som fotballdommer. Til høsten regner vi med å utdanne enda 40 nye dommere som igjen skal blåse sine første fløytestøt, tildele sine første gule kort og ikke minst gå inn i en meget spennende, men utfordrende rolle.

Vi i kretsen krever derfor at alle sammen, spillere, trenere, foreldre og tilskuere tar godt imot disse dommerne og sørger for at vi alle trygger de inn i en rolle vi er avhengig av for å gjennomføre en fotballkamp. Dette er ikke noe vi bare krever når det gjelder våre nye dommere, men absolutt alle de fantastiske kamplederne vi har i kretsen. Ingen dommer – ingen kamp.

Og husk, det kunne vært ditt barn som alene er ikledd en sort drakt for å håndtere tjueto spillere og blir hetset av voksne foreldre på sidelinjen – eller din kollega på jobb som i sin aller første kamp får stygge tilrop fra det ene lagets trener. Derfor må vi alle sette søkelys på FAIR PLAY og ta med oss gode, modne og trygge verdier ut på fotballbanene framover!