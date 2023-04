Vikingbørsen: Best i surt premieretap

5

Patrik Gunnarsson

God igangsetting mot Svendsen etter 13 minutter. Dekket på 1-0-scoringen til Pereira og kom for sent ned på skuddet ved nærmeste stolpe. Tok ellers hva han skulle.

6

Herman Haugen

Pisket inn et par innlegg som nesten var for gode og harde. Scoret nesten med låret etter en corner like etter pause. Stort sett veldig solid.

5

Djibril Diop

Renset unna på strek etter elleve minutter. Spilte litt på grensen i store deler av kampen og fikk det som var et greit gult kort etter 70 minutter.

7

David Brekalo

Rå i duellene både i luften og langs bakken. Dro en Zidane-vending i presset situasjon. God til å bryte foran. Klar ener i Vikings forsvar. Heading like over etter 81 minutter.

4

Shayne Pattynama

Fikk en viktig tå på et farlig skudd i første minutt. Farlig balltap til Bjørlo etter 35 minutter. Fikk gult kort for krangling like før pause. For sent inn i en takling etter 77 minutter og utvist. Litt billig, men burde besinnet seg. Det ødela en kamp som egentlig var OK fra hans side.

4

Patrick Yazbek

Et farlig skudd etter 13 minutter, men viste seg nok en gang mest fram defensivt med sin store løpskraft og steg. Tatt ut til fordel for Bjarnason med 19 minutter igjen.

5

Markus Solbakken

Solid før pause. Nære ved å miste ballen i meget farlig posisjon da han gled tidlig i andre omgang. Dekket mye rom, men ikke veldig kreativ med valgene forover i banen. Gult kort for å stanse en overgang ved å holde.

4

Harald Nilsen Tangen

Nydelig pasning ut i feltet til Salvesen etter kvarteret. Ble uvanlig anonym utover i kampen. Ut etter 79 minutter til fordel for Sandberg.

5

Sander Svendsen

Tidvis frisk i første omgang på høyrekanten. God på små flater og i kombinasjonsspillet. Ut etter 66 minutter.

6

Lars-Jørgen Salvesen

Skudd i tverrligger etter kvarteret – hvor han nok burde scoret. Svært nære også etter 19 minutter på et innlegg som spratt vanskelig for ham. Misbrukte en stor sjanse også etter noen minutter i 2. omgang da han hadde mer tid enn han skjønte. Helhjertet innsats og ganske bra utførelse. Kun målet manglet.

5

Zlatko Tripic

Fikk en scoring annullert for offside etter 26 minutter – etter nydelig spill og kombinasjon med Pattynama. Smått genial pasning gjennom til Solbakken etter 29 minutter. Kom for sent oppi Pereira på 1-0-målet. Klarte aldri å dominere kampen på vanlig vis. Unødig gult kort.





Innbyttere:

Nicholas D’Agostino

Inn etter 66 minutter for Sander Svendsen. For kort tid til å få karakter. Involvert i en farlighet direkte på en corner.

Birkir Bjarnason

Inn etter 71 minutter for Patrick Yazbek. For kort tid til å få karakter. Så ganske frisk ut igjen. Framoverrettet i stilen. Bør få mer spilletid ganske raskt.

Niklas Sandberg

Inn etter 79 minutter for Harald Nilsen Tangen. For kort tid til å få karakter. Sølte bort en meget god overgang på overtid.

