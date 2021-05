Tripic kan bli hemmelig våpen mot RBK

Stavanger — Viking har ikke slått trønderne på Lerkendal siden 2005, men med Tripic tilbake kan sjansene være langt større. De mørkeblås hemmelige våpen er ladet og klart dersom det grønne lyset kommer som ventet i ettermiddag. Da setter han seg på flyet opp

– Det stemmer at vi planlegger å ta med Zlatko dersom han kommer seg ut av karantene og når flyet. Hvor mye han eventuelt skal spille tar vi først stilling til når vi vet sikkert om han er ute, sier trener Morten Jensen til RA.

Mest nærliggende er det nok å tro at Tripic er med som en joker og for å bli bedre kjent med troppen. Selv om han kjenner de fleste fra sin forrige periode i Viking handler det litt om å bli kjent på ny – og litt om å bli kjent med dem som er nye.

Tripic har trent styrke og spinning hjemme i leiligheten på Storhaug underveis i karanteneperioden. Samtidig har han fått tatt noen joggeturer utendørs alene. Selv om han ikke har spilt fotball på åtte dager kom han fra sesong i Göztepe.

– Er det ikke egentlig bare å slippe ham løs fra start da?

– Han vil konkurrere på lik linje med alle. Om han kan starte? Vi får se. Det viktigste er at han kommer seg ut av karantenen.

Tripic tripper

Tripic selv bekrefter overfor RA at han klør etter å komme i gang så raskt han er ute av karantene.

– Spilletid tar jeg så det kommer. Det viktigste er egentlig å bli med på turen opp for å bli en del av miljøet igjen. Det er en god mulighet siden vi skal være på reise noen dager. Da kan jeg bli bedre kjent med folk. Så er i større grad 16. mai datoen som er blinket ut for et skikkelig comeback, sier Tripic til RA.

Dersom Tripic blir klar er han ikke den eneste endringen i troppen fra serieåpningen. Sebastian Sebulonsen lånes ut og forsvinner ut. Dessuten kommer Yann-Erik de Lanlay inn igjen etter skade.

– Han har trent som normalt og blir med opp, sier Morten Jensen.

Noe lag vil han ikke ut med.

– Det har vi faktisk ikke bestemt oss helt for. Spillerne skal få det i kveld, sier en hemmelighetsfull Jensen.

Tar grep

Han peker på at Viking vurderer et par grep og at en også må vurdere om noen eventuelt fortsatt er slitne etter premieren mot Brann.

Det som er sikkert er at Viking ikke har slått RBK på lang, lang tid.

– Siste gang var i 2005 på Lerkendal. Vi vant 2–0 etter mål av Egil Østenstad og Peter Kopteff. Det er på høy tid med en ny seier. Egentlig hadde vi tidenes sjanse i fjor mot et litt svekket RBK. De fikk en tidlig skade og vi produserte masse sjanser. Dessverre klarte vi ikke å omsette dem. Det må du mot RBK og det var en lærepenge, sier Morten Jensen.

RBK er kraftig forandret siden den gang. Åge Hareide har nærmest kjørt en full omstokk. Jensen forventer seg et ganske annet kampbilde enn mot Brann.

– Å møte RBK borte er en annen ting. Vi vet at de er gode. De er sterke defensivt, solide offensivt og meget gode på dødball. Hvor mange ganger har ikke Viking opplevd å slippe inn dødballmål mot sterke og fysisk store RBK-spillere i årenes løp? Vi må legge en god plan. En plan som kan gi oss tre poeng. Samtidig vil vi være godt fornøyd med ett også her oppe, sier Jensen.

Han peker også på at det må tas hensyn til at de spiller kamp allerede mot TIL to dager etter. Noe hensyn til hvor poengene totalt best kan høstes må man ta.