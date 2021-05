Dette sier de om kapteinskabalen

Stavanger — Viking har skiftet mye på hvem som får det ærefulle oppdraget med å lede de mørkeblå på banen etter at klubblegenden og rekordholder André Danielsen forsvant stadig mer ut av startoppstillingen.

Viljar Vevatne var fast kaptein i fjor. Zlatko Tripic hadde rollen mer eller mindre fast i 2019 og vokste da fram som den ubestridte sjefen og lederen i gruppen. De ikoniske bildene av ham og en dresskledd og vraket Danielsen med pokalen på Ullevaal sitter støpt hos de fleste.

I 2018 hadde både Danielsen, Vevatne og Tripic bindet i en sesong hvor klubben roterte mer innad i kapteinsteamet.

Denne sesongen var det ikke Viking-oppflaskede Vevatne, men Veton Berisha som fikk tilliten i seriepremieren. Det fikk han også i generalprøven. Nå varsler trenerne at det gjerne kan bli en mer roterende løsning igjen.

– Zlatko Tripic går rett inn i kapteinsteamet vårt og Veton behøver ikke å ha bindet i alle kampene. Vi har ikke låst oss til en kaptein, sier Bjarte Lunde Aarsheim – som har latt seg imponere av Berishas evner som innpisker og bindeledd til benken.

En klar styrke

– Men er ikke Tripic egentlig den naturlige lederen og kapteinen her uansett?

– Jo. Han er naturlig som en av våre ledere. Jeg tipper du vil få se ham med kapteinsbindet etter hvert, erkjenner «Batty».

Viking har også i år fortsatt praksisen med å sette et kapteinsteam. Med Tripic hjemme består det av ham, Veton Berisha, Viljar Vevatne, Joe Bell, Kristoffer Løkberg og Henrik Heggheim.

– Morten Jensen og meg tar selvsagt den endelige avgjørelsen om hvem som får bindet, men vi har sagt at dette fint kan rullere mellom to-tre spillere. Det viktigste er at vi har flere ledere utpå der. Jo flere jo bedre, sier Lunde Aarsheim, som selv var kaptein i klubben som spiller.

Han vil åpenbart ikke gjøre for mye ut av valget.

– Det er egentlig ikke en viktig greie for oss. Det er ikke et must for oss å ha en fast kaptein. Samtidig er dette vår forlengede arm på banen.

Veton Berisha Veton Berisha med kapteinsbindet mot Brann. (Carina Johansen/NTB)

Han forklarer at alle i kapteinsteamet er veldig involverte.

– Vi bruker kapteinsteamet mye og har faste møter en gang i måneden. Så kaller vi dem inn for synspunkter når noe dukker opp. Disse skal speile spillergruppen. Så kan de andre spillerne også bruke dem. Det kan dreie seg om alt fra småting til større greier, sier «Batty».

– Er det ikke et ærefullt oppdrag å være kaptein for Viking – og noe alle egentlig ønsker seg?

– Jeg tror de fleste ville vært stolte av å bære det bindet. Veton har vært glimrende i rollen nå. Så var Viljar Vevatne også en fantastisk kaptein og Zlatko var veldig god, sier treneren – i en tone så diplomatisk at fredsmegler i Midtøsten fort kan være en god idé om trenerkarrieren skulle gå i stå.

Vevatne er ikke sur

Fjorårets kaptein Viljar Vevatne bedyrer at han på ingen måte er sur over ikke å bære bindet fast også i 2021.

– Ikke i det hele tatt! Det er trivelig å dele, samtidig som det betyr stolthet å bære bindet. Jeg unner alle disse å få være kaptein i Viking, sier Vevatne.

Han mener at kapteinsteam og rotasjoner blir stadig mer vanlig. Den faste kapteinen, og et satt hierarki, mener han hører fortiden til.

– Så vidt jeg vet har til og med en klubb som Liverpool et system med et kapteinsteam nå.

Vevatne mener at et kapteinsteam på seks tyder på at Vikings 2021-utgave har eksepsjonelt mange ledere og sterke personligheter. Forskning viser også at dette ofte er et sentralt punkt for å forklare suksess i idrett. Flere studier peker på akkurat det.

– Jeg synes faktisk det er en greie at vi har så mange naturlige ledere i denne gruppen. Alle kan være kapteiner og vi har forskjellige egenskaper. Det tror jeg helt definitivt er en styrke for oss og jeg har aldri vært i en gruppe med så mange ledere.

Det kan kanskje være en nøkkel for å slå RBK borte for første gang siden 2005 – selv om Zlatko Tripic neppe blir klar.

– Det er på tide å ta RBK. I fjor var vi knallgode mot dem i første omgang på Lerkendal. Da spilte vi dem nærmest av banen, men fikk ikke uttelling. Det er fullt mulig med tre poeng nå om vi får til noe lignende.

NB! Overgangsvinduet i Norge stenger onsdag kveld. Ifølge Bjarte Lunde Aarsheim er ingen spillere på vei inn, men lån ut er en mulighet. Mjøndalen ønsker seg Sebastian Sebulonsen på lån. Aftenbladet meldte først om forespørselen.

