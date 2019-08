Følg RA Sporten på Facebook !

Elisabeth Slettum har vært en medaljegrossist av de sjeldne på 200 meter, og selv om Skjalg-løperen nå har gått over til å satse 400 meter hekk tok hun likevel sin 13 medalje på 200 meter søndag.

32-åringen kjempet en innbitt kamp med Helene Rønningen hele veien, men Slettum trakk det lengste strået på de siste meterne og vant på tiden 23,91.

– Det var bare utrolig gøy. Jeg så Helene hele veien, så det gjaldt bare å fighte hele veien. Med en ganske ok tid og den stemningen var dette bare helt fantastisk, sier Slettum til NRK etter målgang.

LES OGSÅ: Sølv på Hove Johansen i sterk medvind

Hove Johansen fulgte opp

Minutter senere var det lagkamerat Mathias Hove Johansen sin tur til å løpe 200 meter, og Skjalg-løperen gjorde som sin lagvenninne rett før.

Også Hove Johansen sto distansen best og vant NM-gullet på 21,27 foran Filip Bøe på 21,49.

– Det er stort. For 4-5 år siden hadde jeg et håp om å være med i NM, og nå er jeg best i Norge. Det er dette jeg har jobbet med hele karrieren, og det er bare skikkelig kult, sier Hove Johansen til NRK.

LES OGSÅ: Går for dobbelt NM-gull