Sølv på Hove Johansen i sterk medvind

Følg RA Sporten på Facebook !

Skjalg-løperen Mathias Hove Johansen smalt til med ny personlig rekord i finalen på 100 meter fredag, men litt for sterk medvind og en Salum Kashafali i storform gjorde at Hundvåg-karen måtte ta til takke med sølv.

På forhånd sa 20-åringen at han gikk for gull på både 100 meter og 200 meter, og at det nok i utgangspunktet var den doble distansen som var hans beste gullkort. Etter å ha tatt seg greit videre fra forsøksheat og semifinale, fikk Hove Johansen en brukbar start på fredagens NM-finale på Hamar.

Sprinttalentet spurtet ned Jonathan Quarcoo, som regnes som Norges beste sprinter for tiden, de siste 30-40 metrene, men i banen utenfor løp svaksynte Salum Kashafali enda raskere. Han vant på 10,37, som ville vært ny verdensrekord for funksjonshemmede, men takket være for sterk medvind ble ikke rekorden gyldig.

Det ble heller ikke Mathias Hove Johansens personlige rekord på 10,39, men sølvmedaljen fikk han likevel med seg.

Simen Tjelta Larsen fra Skjalg stilte også opp i finalen, men ble disket for tjuvstart.

LES OGSÅ: Går for dobbelt NM-gull