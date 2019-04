Skambankt covrer Finn Kalvik

Et av Norges største rockeband er aktuelle med ny dobbeltsingel, og denne gangen er begge sporene coverlåter.

De to låtene bandet har covret er «Skumring» av Finn Kalvik/Inger Hagerup og «Liden» av Ingenting.

Disse slippes i tillegg på selveste bursdagen til visekongen Finn Kalvik i dag, tirsdag 30. april.

«Skumring» ble første gang gitt ut av Finn Kalvik i 1972.

– Melodien er skrevet til et dikt av Inger Hagerup. Kombinasjonen er magisk. Vi elsker denne låten, og håper vi ikke har gjort skam på den, sier bandet i en pressemelding.

Den andre låten, «Liden» av Ingenting, har nok de fleste i regionen et forhold til, i likhet med bandet selv.

– Da vi vokste opp var Ingenting noe av det tøffeste som fantes. De var fullt på høyde med det beste fra utlandet. Du hadde «de fire store» i Norge, så hadde du Ingenting, det femte. Det sorte fåret, som ikke passet inn, som aldri kom på TV. Vi kunne låtene til Ingenting før vi hadde hørt dem, da de gikk på folkemunne blant oss kidsa, skriver bandet.

– Ville dele med alle

Skambankts versjon av «Liden» ble spilt inn på oppfordring fra TV-vest, til en programserie som hyllet lokale hits.

– Vi syntes den ble såpass at vi hadde lyst til å dele den med alle, sier Skambankt.

Videoen til «Skumring» har Jonny Engelsvoll, han på tangenter, laget.

2018 var året Skambankt gjorde storslått come-back med albumet «Horisonten Brenner», etterfulgt av omfattende Norges-turné, utsolgte konserter (blant annet på Rockefeller), slipp av livealbumet «Live At Rockefeller 2018», A-listing på fire radiokanaler, ros fra både presse og fans, og velfortjente plasseringer på flere «Årets Album» lister, heter det i pressemeldingen.

Bare etter første singel skrev NRK P3’s Tete at «Hadde låtskriving vært en olympisk gren, ville denne vunnet.» og senere fikk albumet 5/6 fra blant andre The Wilhelmsens, Dagsavisen, Stavanger Aftenblad og HA for og nevne noen, mens Musikknyheter ønskte varmt velkommen tilbake: «[…] etter over 20 år som band, markerar Horisonten Brenner at Skambankt er eit av landets beste rockeband i 2018.