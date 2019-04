Tre av fire SAS-fly kan bli stående på bakken om lønnsmeklingen mellom SAS og pilotene ikke kommer i mål innen fristen ved midnatt til fredag – eller på overtid.

Mellom 50.000 og 60.000 passasjerer vil bli direkte berørt av en slik streik, anslår kommunikasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS overfor E24.

Noen vil fly

– De som ikke omfattes av den kollektivavtalen det nå megles om, vil fortsatt fly. Så det er en del fly som faktisk går. Ruter som flys av partnere av SAS og SAS sitt datterselskap SAIL, med baser i London og Malaga, vil fortsatt fly. I tillegg vil piloter som i morgen ikke er fysisk lokalisert på sin hjemmebase, få fly hjemover, sier kommunikasjonssjefen.

På Facebook opplyser SAS torsdag kveld at selskapet tar forholdsregler for å beskytte reisende og ansatte.

– Dette betyr at noen flygninger vil bli kansellert for å unngå strandede reisende og besetning, skriver selskapet.

Ute etter en løsning

Partene, Parat og NHO Luftfart, er samlet hos Riksmekleren i Oslo.

– Vi er ute etter en løsning, selvfølgelig. Det håper vi også SAS er, uttalte leder Jan Levi Skogvang i Scandinavian Norge flygerforening i Parat til NTB i forkant av meklingen.

Pilotene er samlet under paraplyen SAS Pilot Group. Gruppen omfattes av fagforeningene i Sverige og Danmark samt to fagforeninger i Norge, som er LO-foreningen Norsk Flygerforbund og pilotene som er organisert via Parat.

Skogvang i Parat har understreket at pilotene står samlet, og blir det en løsning, kommer den samtidig for alle land.

Ombooking og oversikt

SAS har tilbudt ombooking for alle som skal reise i helgen.

– Har du billett med SAS i helgen og er urolig, kan du booke om kostnadsfritt. Det gjelder også billetter som i utgangspunktet ikke kan forandres, uttalte informasjonssjef Johansen tidligere.

SAS har laget en oversikt over hvilke flygninger som ikke blir berørt hvis det blir streik.