Huset er totalskadet etter brann

Fredag kveld i halv 11-tiden fikk politiet melding om en brann i en enebolig i Stavanger sentrum, melder politiet på Twitter. Huset er mer eller mindre totalskadd, og det er røyk og vannskader.

– Der er ingen informasjon om at personer har oppholdt seg i det ubebodde huset. Brannmannskap går gjennom de delene av huset som er mulig å gjennomsøke, skrev politiet Sør-Vest på Twitter.

Det var kraftig røykutvikling og naboene i bysentrum ble oppfordret til å lukke vinduene sine. De evakuerte også flere beboere i flere nabobygg, hvor mange er fortsatt uvisst.

[ Brann i bolig i sentrum: Mye røyk og evakuerte naboer ]

Ruspåvirket kjøring

I 2-tiden i natt meldte politiet om et trafikkuhell mellom to motorsykler i Randaberg. To gutter på 16 og 17 var involvert i uhellet.

– Ingen personskade, men den ene av guttene mistenktes for å ha kjørt MC i påvirket tilstand, skriver politiet Sør-Vest på Twitter.

Foreldrene til guttene skal ha blitt varslet og guttene ble kjørt inn for prøvetaking.

Vold

Natt til lørdag i halv 3-tiden melder politiet om at det har skjedd to voldshendelser i Stavanger. En mann i 20-årene mistenkes for å stå bak begge hendelsene.

– Det ble gitt beslutning om pågripelse av mannen og han ble pågrepet uten dramatikk på bopel, skriver politiet Sør-Vest på Twitter.

Mannen sitter i arrest.

Skadeomfanget på de to fornærmede mennene er uvisst, men en ble kjørt til sykehuset. Vitneavhør ble foretatt på stedet.

Stjal husnøkler

På lørdagsmorgen i 5-tiden skal en tyv ha gått inn i et hus på Eiganes og forsynt seg av husnøkler. Tyven ble observert da han stakk fra steder. Politiet lette etter ham, uten å finne ham.

[ Flor&Fjære: - Det er et paradis ]