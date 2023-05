Tenkte ikke engang tanken på at han kunne være påvirket av cannabis da han kjørte

Den 45 år gamle mannen erkjente ikke straffskyld da han nylig møtte i Stavanger tinghus. 8. november i fjor, omkring klokken 13.40, ble han stoppet av politiet ved Strandkaien i Stavanger. En blodprøve tatt av ham klokken 14.12 samme dag viste en påvirkning av cannabis tilsvarende en promille på over 0,5.

Han forklarte at han på grunn av smerter etter en operasjon foretatt tirsdag 1. november i fjor – inntok hasj hver dag i perioden torsdag 3. til mandag 7. november. Hasjinntaket var begrenset, og på mandagen inntok han kun noen trekk av en joint. Han følte seg derfor helt fin, og tenkte ikke engang tanken på at han kunne være påvirket, da han tirsdag 8. november i fjor skulle kjøre til Stavanger ved 12.00-tiden for sjekk hos av operasjonen. 45-åringen forklarte at han er imot ruskjøring. Han hadde derfor med en kamerat som, i tilfelle at skulle bli gitt noe smertestillende, skulle føre bilen tilbake.

Tiltalte forklarte i tillegg at han som en følge av saken har undersøkt på internett og funnet at nyere forskning viser at man ikke er påvirket så vidt lenge som 18 timer etter inntak av hasj. Tiltalte mente derfor at han ikke var påvirket ved kjøringen.

«Slik retten oppfatter tiltalte mener han det ikke var uaktsomt å legge til grunn at han ikke lenger var påvirket av THC ca. 18 timer etter siste inntak av hasj. Retten er uenig i denne vurdering. For det første mener retten tiltalte handlet i strid med standarden for forsvarlig opptreden for fører av bil. Retten viser til at tiltalte brukte hasj – et ulovlig rusmiddel – hver dag i tiden fram mot dagen han kjørte. Retten mener tiltalte da burde har forstått at han fremdeles var – eller i det minste kunne være – påvirket», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes for forholdet. Straffen ble betinget fengsel i 14 dager og 15.000 kroner i bot.

Han mistet også førerretten i ni måneder og må avlegge praktisk førerprøve for å få denne tilbake.

[ Ville ha 300.000 kroner av mann etter at han ble tatt for kjøring i cannabisrus ]