Ville ha 300.000 kroner av mann etter at han ble tatt for kjøring i cannabisrus

Sandnes-mannen i 30-årene kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

2. februar i år, omkring klokken 23.15, kjørte han bil på Jærvegen i Sandnes til tross for at han var påvirket av cannabis.

En blodprøve av ham tatt kort tid etter kjøringen viste at han var påvirket av cannabis tilsvarende en promille på over 1,2.

Retten kom til at eiktigheten av tilståelsen ble av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og blodprøver. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at mannen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet forsettlig.

Påtalemyndighetens forslag til bot var at mannen skulle betale en bot på 300.000 kroner, noe som ble begrunnet med mannens økonomiske situasjon. Retten kom til at dette var for høyt og dømte ham til å betale en bot på 100.000 kroner.

Han ble også dømt til 18 dagers ubetinget fengsel og mistet også førerretten i to år. Han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

