Pizzasted ble tvangsoppløst

Det var firmaet La Mega Pizza AS som ble tvangsoppløst i Haugaland og Sunnhordland tingrett.

Bakgrunnen for det er at retten har mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at vilkårene for å tvangsoppløse La Mega Pizza AS er oppfylt, jf. aksjeloven § 16–17.

«Selskapet har regnskapsplikt, men har ikke sendt komplett årsregnskap for året 2021 som Regnskapsregisteret kan godkjenne. Frist på 4 uker for å rette oppi forholdet er kunngjort av Regnskapsregisteret 17.03.2023 og fristen er utløpt. Tingretten kan da oppløse selskapet uten ytterligere varsel, jf. aksjeloven § 16–17. Retten har fått bekreftet fra Regnskapsregisteret at mangelen fortsatt ikke er rettet, jf. brev til retten av 08.05.2023. Vilkårene for å oppløse selskapet i medhold av aksjeloven § 16–15 (1) nr. 4 er etter dette oppfylt», heter det i kjennelsen.

La Mega Pizza AS har holdt til i Åkrehamn på Karmøy. Firmaet omsatte for litt over 1,1 millioner kroner i 2020 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 152.000 kroner.

Advokat Trond Jarle Bachmann er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 23. juni.

[ Stort gartnerfirma gikk konkurs – 24 ansatte mister jobben ]