Her ble åtte sjåfører tatt onsdag

Åtte sjåfører fikk bot. Høyeste hastighet ble målt til 50 kilometer i timen da politiet hadde laserkontroll på Grannessletta i Sola onsdag formiddag, melder Sør-Vest politidistrikt på Twitter. Strekningen som ble kontrollert har fartsgrense 40.

I løpet av langhelgen som var fikk hele 43 sjåfører bot da politiet hadde kontroll i tunnel.

Det er slutt på at du kan kjøre ti kilometer i timen over fartsgrensen uten å bli tatt, understrekte politibetjent Aleksander Naley overfor RA tidligere i år. Det sa han etter e kontroll hvor høyeste hastighet ble målt til ni kilometer over fartsgrensen.