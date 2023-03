Anmeldelse, bruksforbud og gebyrer i kontroll

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett vogntog med kabotasjekjøring fikk bruksforbud på grunn manglende dokumentasjon.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av manglende bredde merking.

Ett vogntog fikk bruksforbud på grunn av defekte bremser på hengeren.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av dårlig sikt.

Kjøre- og hviletidskontrollen avdekket brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En sjåfør sammen med transportøren måtte betale 24000 kroner for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. En annen sjåfør ble anmeldt for brudd manglende døgnhvile. Fem sjåfører ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 100 førerdøgn. Sjåfører fikk 15 skriftlige advarsler grunnet kjøretid og manglende pauser.

Én fører fikk gebyr på 4500 kroner for manglende kjettinger. Han fikk også dette gebyret på søndag for samme forhold.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangel på fem kjøretøy. Manglene gikk ut defekte brems, luftlekkasje i bremsesystemet, defekte sidehinder og defekt lys. Det ble gitt kontrollrapport/mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Også natt til onsdag ble det holdt en kontroll på Krossmoen kontrollstasjon.

Da var resultatet følgende:

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende dokument.

To kjøretøy fikk bruksforbud mangelfull smøring av svingskive.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende merking av lengde.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for overlast og 12800 kroner i gebyr.

Ett kjøretøy fikk bruksforbud for manglende lys.

Tre kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

To førere fikk 500kr i gebyr for manglende dokumenter.

Ett kjøretøy manglet gyldig autopass avtale, der foretaket vil få et gebyr på 8000 kroner.

