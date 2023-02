Medbragt løyve var ikke gyldig – fikk forbud mot å transportere gods

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon ved E 39 tirsdag.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Sju førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid. Totalt ble 168 døgn kontrollert. Det ble ikke påvist noen brudd på kjøre- og hviletid i noen av disse kontrollene.

Et kjøretøy fikk pålegg om å ta bort sikthindrende gjenstander i frontrute før videre kjøring. Her sto det montert et bord foran i frontruten som dekker synsfeltet til føreren ut frontruten.

Tre kjøretøy fikk pålegg om å sikre lasten forskriftsmessig og forsvarlig før videre kjøring.

På fire kjøretøy ble det videresendt rapport på for manglende vektårsavgift for trekking av tilhenger.

Ett kjøretøy kjørte ikke inn til kontroll og ble stoppet på veien langs kontrollplassen. Føreren av kjøretøyet fikk en skriftlig advarsel med advarsel om anmeldelse ved gjentakelse.

Ett kjøretøy ble avskiltet da det ikke hadde godkjent periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) innen gitt frist.

Ett kjøretøy fikk forbud mot å transportere gods da medbrakt løyve ikke var gyldig. Eier av løyve blir anmeldt til politiet.

Ett kjøretøy fikk skriftlig mangel for tekniske feil.

Også Krossmoen kontrollstasjon ved E 39 på Helleland ble det holdt en kontroll tirsdag.

Her var resultatet følgende:

To vogntog ble kontrollert i bremseprøver, ett av kjøretøyene fikk mangelapp etter kontrollen.

Seks førere ble kontrollert for kjøre- og hviletid på til sammen 168 førerdøgn, det ble gitt to advarsler på mindre alvorlige brudd og utskrevet to gebyrer for mer alvorlige brudd på kjøretiden.

Det ble skrevet ut 13 kontrollsedler for tekniske mangler ved de kontrollerte kjøretøyene.

