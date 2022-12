Kvinne skulle feire fødselsdag – fikk en fryktelig dårlig kveld på byen

Hendelsen fant sted i juni i år i forbindelse med at kvinnen skulle feire fødselsdagen sin. Ifølge kvinnen inntok hun betydelige mengder alkohol, og husker ikke noe fra hun gikk hjemmefra til hun våknet i arresten.

Den aktuelle kvelden gikk kvinnen til et utested på Skagenkaien. Her ble hun litt over midnatt kastet ut i forbindelse med at hun laget bråk. Hun ble overlevert til politiet av dørvaktene på stedet og gitt pålegg av politiet om å holde seg borte fra Stavanger sentrum i 12 timer.

Hun ga uttrykk for at hun aksepterte dette og at hun ville gå hjem. I stedet gikk hun tilbake til utestedet, noe som ble observert av politiet. Dermed ble det besluttet at hun skulle settes i arresten. I den forbindelse kom hun med trusler mot politiet. Blant annet truet hun med at hun skulle sende en motorsykkelklubb på dem. Hun sparket også en politibetjent i leggen.

«Både sparket og truslene var direkte rettet mot politiets tjenestehandlinger og må ses som forsøk på å hindre inkvirering og innsettelse i arrest. Tiltalte handlet forsettlig selv om hun var beruset, og må følgelig dømmes for tiltalens post I. I tillegg unnlot hun å følge pålegg fra politiet om å fjerne seg fra sentrum som gjengitt foran, og må dømmes for post II», heter det i dommen.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på personlige forhold og kom til at hun skulle dømmes til 120 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på seks måneder.

Hun må også betale 3500 kroner i saksomkostninger.

