Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring

36-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i Stavanger tingrett.

Om kvelden onsdag 21. august 2019 gikk han på byen i Stavanger. Forut for dette hadde han drukket omkring seks halvlitere med øl før han gikk ut, og han drakk mer alkohol på ulike utesteder i byen. Utpå natten fikk politiet melding om bråk på Torget i Stavanger. Da en politipatrulje kom til stedet var 36-åringen svært beruset og svært hissig.

Politipatruljen prøvde å roe ham ned uten å lykkes. I stedet ble han sintere og sintere og politipatruljen besluttet at han skulle settes i arresten.

I politibilen kom han med en rekke skjellsord mot politibetjenten. Blant annet sa han «idiotpoliti» og «jævla pikk». I tillegg truet han dem med blant annet «pass deg, jeg skal ta deg på fritiden» og «jeg skal skalle deg». Han bet også en politibetjent i fingeren og forsøkte å spytte og skalle politibetjentene.

Etter at han var plassert i cellen satte han bakenden mot sprinklene i celledøren og bæsjet gjennom sprinklene slik at avføringen sprutet utover. Det kom avføring på gulvet i arresten og på celledøren. 36-åringen tok også avføringen og smurte det utover i cellen. Etter at han var dimittert måtte området spyles med brannslanger og vaskes flere ganger for å fjerne avføringen.

36-åringen forklarte i retten at han husker svært lite fra denne kvelden, men det han husker underbygges av forklaringen til politibetjentene, og retten kom til at den skulle legge avgjørende vekt på deres forklaringer.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og personlige forhold, samt at saken var blitt noe gammel.

Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i 21 dager og han må også betale 3000 kroner i saksomkostninger.

