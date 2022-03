Politiet ville ta førerkortet fra mann

Den 32 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet som nylig ble holdt i Egersund tinghus.

Der ba påtalemyndigheten om rettens kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerretten og at siktedes førerkort kan holdes beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke utover seks måneder.

3. februar i år, omkring klokken 12.50, skal 32-åringen ha kjørt bil i Bergen til tross for at han var påvirket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende middel.

Politiet som har anmeldt forholdet har beskrevet hendelsen som følgende:

«I forbindelse med at siktede kom ut fra bilen kjente jeg en lukt av cannabis fra siktede. Jeg gjorde siktede kjent med dette og at han ikke plikter å forklare seg for politiet. Siktede ble spurt om bruk av narkotika, Siktede kom da med en uforbeholden tilståelse og forklarte at han nettopp hadde røykt hasj» .

32-åringen skal også ha hatt litt hasj i bilen som han overleverte politiet.

Sør-Rogaland tingrett kom til at det var skjellig grunn til å mistenke ham for å ha kjørt bilen i påvirket tilstand tilsvarende en promille på over 0,5, at bevisene framstår som sterke og at kjøring i ruspåvirket tilstand utgjør en stor trafikksikkerhetsrisiko.

Retten kom også til at et førerkortbeslag ikke var et uforholdsmessig inngrep og at påtalemyndigheten midlertidig kan tilbakekalle førerretten og holde førerkortet hans beslaglagt inntil saken mot ham er endelig avgjort, men ikke ut over 03. august i år.

