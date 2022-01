Nå blir det uvær: Oppfordrer til å sikre løse gjenstander

Fredag ettermiddag kommer Rogaland brann og redning IKS med noen tips i forkant av uværet.

– Brannvesenet oppfordrer til å sikre alle løse gjenstander slik at disse ikke utgjør en fare for deg selv, og andre, skriver de på Twitter.

De oppfordrer også til å renske alle sluker. Dette for å hindre vann fra å komme inn i boliger og bygg.

Gult og oransje farevarsel

Lørdag og søndag ventes det mye regn og svært kraftige vindkast i Stavanger. Fra natt til lørdag til lørdag ettermiddag er det ventet mellom 50 og 70 millimeter regn på 12 timer. Ifølge Yr vil nedbøren komme som snø over cirka 1000–1200 metet. Det er ventet mest nedbør i midtre strøk, og det er sendt ut gult farevarsel for helgen som gjelder for Vestlandet sør for Stad.

Det er også sendt ut oransje farevarsel for vind i helgen, noe som indikerer «stor fare». Lørdag ettermiddag og kveld ventes det nordvestlig full storm med en vindstyrke på 25 m/s, med lokalt svært kraftige vindkast på 35–42 m/s.

Den kraftigste vinden er ventet på kysten, på fjellet er det ventet enda kraftigere vind. Vinden minker til søndag morgen. Farevarselet gjelder for hele Rogaland.

Ikke helgen for fjelltur

På Yrs nettsider kommer de med en anbefaling om å feste alle løse gjenstander og å unngå ferdsel på utsatte steder. De ber videre om å beregne ekstra tid til transport og kjøring og å vurdere om reisen er nødvendig.

Videre ber de om å følge råd og sjekke status fra transportaktører, i tillegg til å sjekke veimeldinger (175.no). De ber folk vise forsiktighet ved ferdsel i strandsonen og på sjøen.

Meteorologene skriver på Twitter at en ny vinterstorm ventes i Sør-Norge lørdag kveld og natt til søndag, og at det derfor er sendt ut oransje farevarsel.

De skriver også at dette «definitivt ikke» er helgen for fjellturer i Sør-Norge.

– Med et stormsenter som passerer over landet er det ventet “full pakke” med vind, nedbør og fokk Det starter med kuling og regn i kveld, før omslaget til nordvest storm og snøbyger kommer lørdag ettermiddag, skriver meteorologene på Twitter.