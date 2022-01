Må i fengsel for kjøring uten førerkort

Fredag 26. mars i år, omkring klokken 11.25, kjørte han bil i Jåttåveien i Stavanger uten å ha gyldig førerkort. Det gjorde han også den 31. mai, omkring klokken 13.30, på Madlaveien. Denne gangen krysset han også en sperrelinje.

«Tiltalte ble fratatt førerkortet for en periode på to år ved Stavanger tingretts dom av 02.06.2015. Deretter ble han fratatt førerkortet for alltid halvannet år senere ved Jæren tingretts dom av 14.11.2016. Den første dommen gjaldt promillekjøring, mens den andre dommen gjaldt promillekjøring samt to tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort», heter det i dommen.

19. november 2019 vedtok han et forelegg for to tilfeller av kjøring uten førerkort. 17. mars i år vedtok han ytterligere et forelegg for to tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort.

Retten mente at utgangspunktet for straffen var 18 dager ubetinget fengsel, men kom til at han skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse.

Dermed ble straffen satt til ubetinget fengsel i 15 dager. Han må også betale 3000 kroner til det offentlige i saksomkostninger.

