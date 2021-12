Kvinne må betale 500.000 kroner etter å ha underslått penger fra butikken hvor hun jobbet

I juni i år møtte en kvinne i 60-årene i Sør-Rogaland tingrett tiltalt for underslag.

Ifølge tiltalen fant underslaget sted i perioden fra 1. april 2014 til 30. juni 2019.

Tiltalen lyder på at hun i egenskap av å være butikkmedarbeider med ansvar for kassen i en butikk i Stavanger, og med forsett om uberettiget vinning tok til sammen minst 745.000 kroner fra kassen.

Dette ved at hun benyttet uriktige kontante returkvitteringer påført navn og/eller telefonnummer på angivelige kunder. Returkvitteringene var uriktige fordi de ikke gjaldt reelle returer og kunder. Hun har også på flere kvitteringer påført andre ansattes uten deres samtykke, blant annet fra daglig leder i butikken.

3. juni 2019 forsynte hun seg også med 1500 kroner fra butikkens safe.

Sør-Rogaland tingrett kom til at kvinnen skulle dømmes for forholdet og viste blant annet til at ved flere av tilfellene var navnene og telefonnumrene på kvitteringen fiktive. Retten viste også til at hun ved flere anledninger forfalsket andre ansattes signaturer.

Sør- Rogaland tingrett kom til at kvinnen skulle dømmes til fengsel i fem måneder. Samtidig kom retten til at hun skulle frifinnes for inndragningskravet.

Dermed har påtalemyndigheten anket spørsmålet om inndragning til Gulating lagmannsrett.

«Tiltalte er domfelt for grov økonomisk kriminalitet og saken er i kjerneområdet for inndragningsordningen. De senere år har det vært stadig økende fokus på bruk av inndragning som aktivt virkemiddel i kampen mot økonomisk kriminalitet. Det aktuelle underslaget pågikk over en årrekke og er begått mot egen arbeidsgiver, ved blant annet å forfalske kollegers underskrift og å oppgi fiktive kundenavn. Avdekkingen av forholdet har krevd bruk av betydelige ressurser. Sterke allmenne hensyn underbygger behovet for å gjennomføre inndragning», heter det i dommen fra lagmannsretten.

Dermed kom retten til at kvinne dømmes til å tåle inndragning til fordel for statskassen med 500.000 kroner.

