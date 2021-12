Tatt for ruskjøring – ble stoppet av politiet da han snakket i telefonen

Den 50 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Stavanger tinghus.

28. oktober i fjor, omkring klokken 11.40, kjørte han bil i Hillevåg. Der ble han stanset av politiet da han snakket i mobiltelefon. Han erkjente at han ikke hadde førerkort, og da han ble spurt hvorfor han ikke hadde førerkort, fortalte 50-åringen at han hadde mistet dette på grunn av tidligere ruskjøring. Han ble deretter mistenkt for å ha kjørt bil igjen i ruspåvirket tilstand, og ble tatt med til blodprøvetaking hos legevakten. Denne viste at han var påvirket av amfetamin under kjøringen.

Mannen forklarte at han inntok noe amfetamin sent på kvelden/natten før kjøringen og at han ikke følte seg påvirket under kjøringen, men at han erkjenner fakta.

25. november i fjor ble han på nytt tatt for ruskjøring. Han inntok igjen amfetamin om kvelden/natten før, men skulle den aktuelle dagen kjøre på byggebutikk på Madla. Da han skulle kjøre inn på Madlaveien ble han stanset av politiet. Han ble stoppet fordi det var noe feil med registreringen på bilen som han kjørte i. Også denne gangen ga blodprøve utslag på amfetaminbruk.

Retten kom også til at han skulle dømmes for å ha kjørt i amfetaminrus 30. november i fjor og 26. mai i år. Han ble også dømt for fire tilfeller av kjøring uten å ha gyldig førerkort og for å ha brukt mobiltelefon under kjøring.

I forbindelse med straffeutmålingen fikk han noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Likevel ble han dømt til fengsel i 120 dager og han må også betale en bot på 20.000 kroner.

[ Mann tatt med 2,78 i promille – forklarte at han hadde vært på butikken og spist kinamat ]