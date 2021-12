Mann tatt med 2,78 i promille – forklarte at han hadde vært på butikken og spist kinamat

Mannen i 50-årene erkjente seg skyldig etter tiltalebeslutningen da han han nylig møtte i Stavanger tinghus.

21. juli i år, omkring klokken 21.10, kjørte han bil på Sola til tross for at han var påvirket av alkohol. En utåndingsprøve tatt av ham klokken 21.52 viste en alkoholkonsentrasjon på 1,39 milligram per liter luft, noe som tilsvarer 2,78 i promille.

Et vitne har forklart at han observerte at tiltalte i synlig påvirket tilstand satte seg bak rattet i en personbil og at han umiddelbart varslet politiet om dette og beskrev tiltaltes bil med kjennemerke og hva han hadde på seg. En politibetjent traff på tiltalte ved bopel kun 11 minutter senere. Bilen var fremdeles varm. Tiltalte hadde bilnøklene i lommen, ble tatt med til blodprøvetaking etter blåseprøve. Ifølge dommen ble ikke foretatt avhør sett hen til den høye promille, men tiltalte sa uoppfordret til politiet at han hadde vært på en dagligvarebutikk og spist «kinamat».

«Tiltalte har i retten ikke kunnet erindre verken kjøring, blodprøvetaking eller hva han har inntatt. Han har imidlertid forklart at han husker å ha drukket tett fra tirsdag kveld den 20. juli 2021. Han kunne ikke erindre hvor mye han drakk, men estimerte at det i alle fall var tale om «to flasker Cognac og en del øl»», heter det i dommen.

Sør-Rogaland tingrett kom til at han skulle dømmes til 30 dagers fengsel som ble gjort betinget mot at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. Han ble også dømt til å betale en bot på 69.000 kroner, samt 1500 kroner i saksomkostninger.

Han mistet også førerretten i tre år og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

