Ble tatt etter å ha kjørt i 133 km/t i 80-sone

Den 37 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da saken nylig var oppe i Sandnes tinghus.

Den 6. oktober i år hadde 37-åringen vært for å hente noe, og var på vei hjem. Han kjørte Fv44 i nordgående retning.

«Etter rundkjøringen ved Heigreveien kjørte tiltalte i 133 km/t i 80-sone. Han visste det var 80-sone. Han ble etter hvert stanset, og fratatt førerkortet. Han har vært uten førerkortet siden», heter det i dommen.

I forbindelse med bevisvurderingen la retten vekt på 37-åringens forklaring og ikke minst forklaringen til politibetjenten som foretok fartsmålingen.

«Det er ingen tvil om at tiltalte har gjort det han er tiltalt for. Retten er heller ikke i tvil om at tiltalte i det minste har handlet uaktsomt med hensyn til hastigheten», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle dømmes til 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager. Han mistet også førerretten i ni måneder og må betale 3500 kroner i saksomkostninger.

