Må i retten for å ha kjørt i 60 km/t i 50-sone

Den 36 år gamle mannen fra Jæren må møte i Sandnes tinghus 14. desember i år.

Bakgrunnen for det er at han den 14. juni i fjor, omkring klokken 00.15 kjørte fra Sandnes mot Egersund. På Ganddal skal han ha kjørt i 60 kilometer i timen i 50-sone ved Telefonvegen der det er en fotoboks.

For dette skal han ha fått en bot på 2100 kroner. Denne skal han ha nektet å vedta, noe som er grunnen til at saken kommer for retten.

Ifølge forelegget vil det i retten bli lagt ned påstand om at 36-åringen skal betale en bot på 2500 kroner.

I tillegg vil det bli krevd saksomkostninger til det offentlige.

[ Må betale 75.000 kroner etter at hun kjørte til McDonald’s for å kjøpe mat ]