Hadde hele overkroppen ute av vinduet mens han kjørte bil i 80 km/t

Den 20 år gamle mannen møtte nylig i Sandnes tinghus tiltalt for uaktsom kjøring.

«Tirsdag 29. juni 2021 klokken 13.47 i Eiganestunnelen kjørte han personbil. Han var ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom, idet han som fører av bilen i ca. 80 km/t bevegde hele overkroppen ut av vinduet med den følge at han oppga totalt kontroll over kjøretøyets pedaler, og vesentlig svekket kontrollen over bilens styring. Hendelsen ble filmet med den hensikt å publisere det på sosiale medier. Han foretok samtidig forbikjøring av en bil i det andre kjørefeltet, og utsatte både seg selv og andre bilister for stor fare», heter det i siktelsen.

20-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten. I tillegg kom også retten til at tilståelsen styrkes av sakens dokumenter og videosnutter.

Retten kom til at det ikke var tvilsomt at 20-åringen hadde gjort det han var siktet for og at han har handlet forsettlig.

Mangel på sammenlignbar rettspraksis

Retten kom til at han skulle dømmes til å betale en bot på 20.000 kroner. Retten kom også til at han skulle miste førerretten i en periode og at dette måtte vurderes skjønnsmessig da det var mangel på sammenlignbar rettspraksis.

«Han har under kjøring i ca. 80 km/t i en trafikkert tunnel satt seg i vinduskarmen i bildøren, med en hånd på rattet og den andre i håndtaket over vinduet, for å vinke til en kompis som kjørte bak ham og filmet. Selv om siktede hadde skrudd på adaptive cruisekontroll, oppga han det alt vesentlige av kontroll over bilen, ettersom føttene hans ikke kunne nå pedalene og blikket hans var rettet bakover og ikke framover i kjøreretningen. Med denne hasardiøse og hensynsløse kjøringen tok han en bevisst risiko for alvorlig skade, og utviste en total mangel på respekt både for gjeldende trafikkregler og medtrafikanters liv og helse. Dette gjorde han uten annen grunn enn at han skulle gjøre noe «løye» som kunne filmes av kameraten. Trafikkuhell med personskade eller omfattende materiell skade kunne svært lett ha oppstått ved kjøringen, og det framstår som helt tilfeldig at farene ved kjøringen ikke manifesterte seg i skade. Samtidig framstår hendelsen som et engangstilfelle som siktede har tatt lærdom av. Selv om trafikkatferden bærer bud om manglende forståelse for de farer uvettig bilkjøring fører med seg, tilsier hans forklaring i retten at ansvarsfølelsen har utviklet seg noe siden hendelsen», heter det i dommen.

Dermed kom retten til at han skulle miste førerretten i to år og at han må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

