Skulle hatt en bot på 3600 kroner – må betale 7300 kroner

26. mars i år, omkring klokken 09.23, ble en 53 år gammel mann stoppet av politiet på E 39 ved Bogafjell.

Dette etter at farten hans hadde blitt målt til 92 kilometer i timen i 80-sone.

Da rettsmøtet nylig gikk i Sandnes tinghus møtte ikke 53-åringen og det forelå ikke opplysninger om gyldig forfall.

«Retten mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at han den 26. mars 2021 kjørte personbil med en hastighet på 92 kilometer i timen i en 80-sone ved Bogafjell i Sandnes. Ved bevisvurderingen har retten tatt utgangspunkt i tiltaltes politiforklaring om at han kjørte med adaptiv cruisekontroll som var innstilt til å holde en hastighet på 81 kilometer i timen. Tiltalte har også forklart at han har vanskelig for å stole på laserkontrollen blant annet fordi han har hørt om et tilfelle hvor en laser ikke var kontrollert på 18 måneder», heter det i dommen.

Retten la avgjørende vekt på logg fra lasermålingen som viser at tiltalte ble målt i 92 kilometer i timen i 80-sone. Loggen viser også̊ at laserapparatet er kontrollert i henhold til gjeldende instrukser før målingen ble utført.

Dersom saken hadde blitt avgjort ved forelegg hadde dette normalt ført til en bot på 3600 kroner. Siden saken har gått til retten ble han i stedet dømt til å betale en bot på 4300 kroner. I tillegg må også 53-åringen 3000 kroner i saksomkostninger

