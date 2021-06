Skal ha lurt ni menn til å betale henne store summer

Det er statsadvokat Thale Thomseth som har tatt ut tiltale mot en 30 år gammel kvinne fra Sandnes. Den går på at 30-åringen skal ha lurt ni forskjellige menn og utført grovt bedrageri mot dem.

I perioden fra november 2017 til januar 2018 skal hun ha utgitt seg for å være en annen kvinne overfor en mann på internett. Blant annet skal hun ha fått mannen til å sende penger til seg, samt å gi henne hans personopplysninger. Deretter skal hun ha brukt disse til å sende inn flere lånesøknader i hans navn til flere banker. Flere av disse ble innvilget og penger skal ha blitt utbetalt til hennes bankkontoer. På denne måten skal hun ha fått utbetalt 486.268 kroner der 349.086 kroner stammer fra lån.

I november 2017 skal hun også utgitt seg for å være en annen kvinne overfor en annen mann. Via internett skal hun ha forledet ham til gi henne personopplysninger og bank-id. Deretter skal hun ha sendt inn flere lånesøknader, og hun skal ha fått 80.000 kroner betalt inn til sine bankkontoer.

I perioden fra mars 2018 til mars 2019 utga hun seg på nytt for å være en annen kvinne overfor en tredje mann, og skal ha fått vedkommende til å låne henne 100.700 kroner uten at hadde til hensikt å betale ham tilbake.

[ Bilen lå i grøften og mannen satt i en garasje og drakk ]

Utløste BSU-kontoen

I perioden fra oktober 2017 til januar 2019 skal hun ha lurt en fjerde mann. Dette ved å inngå en avtale med ham om kjøp og leie av en leilighet i Sandnes, om hun skal ha utgitt seg for å eie, til tross for at hun var leietaker av leiligheten. Dette skal ha ført til at mannen utløste sin BSU-konto for å finansiere leiligheten. Videre skal hun ta tatt elektronisk kontakt med denne mannen, utgitt seg for å være en annen kvinne og uttrykt overfor ham at hun trengte økonomisk hjelp. Dette skal ha ført til at mannen totalt skal ha satt in 223.780 kroner på 30-åringens konto.

I januar 2019 skal hun ha brukt det samme modusen til å skaffe seg personopplysninger fra en femte mann. Totalt skal hun ha fått utbetalt 30.000 kroner i lån til sine kontoer. I samme periode skal hun også ha fått personopplysninger fra en sjette mann. Hun søkte om lån i sju banker, men denne gangen ble det ikke innvilget noen lån.

I perioden fra april til juni 2019 skal hun ha lurt en sjuende mann. Dette ved at hun skal ha avtalt med ham om å låne henne penger til huskjøp i Bergen samtidig som hun skal ha invitert ham til å flytte inn i huset. På denne måten skal hun ha fått ham til å betale seg 213.250 kroner uten at hun hadde til hensikt å kjøpe hus i Bergen eller betale ham tilbake.

[ Fikk en fryktelig dårlig kveld på byen – griset til med sin egen avføring ]

Skulle hjelpe ham med finansiering

I perioden fra august til november 2019 skal hun også ha lurt en åttende mann for personopplysninger. Totalt skal hun ha fått utbetalt 251.299 kroner der 88.000 kroner stammet fra lån.

I oktober 2019 skal hun også ha lurt en niende mann og forledet ham til å tro at hun skulle hjelpe ham med finansiering av bolig. På denne måten skal hun ha fått ham til å sette inn 176.130 kroner på hennes konto.

Tiltalen lyder også på hvitvasking. Dette ved at hun i oktober 2017 skal ha overført 100.000 kroner, som hun hadde skaffet seg ved straffbar handling, til samboerens konto. Like etterpå skal hun ha overført 99.800 kroner fra samboerens konto til sin konto.

Det er satt av fire dager til saken som skal opp i Sandnes tinghus 30. august i år.

Eventuelle krav om erstatning vil bli satt fram av de fornærmedes bistandsadvokat.

[ Utested gikk konkurs ]